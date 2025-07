Señora sube hámster a un avión, pero se le escapó y retrasó vuelo de Latam: "No quería volar"

Que los vuelos sufran retrasos es algo normal, especialmente debido a factores como el clima, problemas técnicos o congestionamientos en los aeropuertos. Si bien no es algo que los pasajeros deseen, las aerolíneas suelen hacer todo lo posible para minimizar las molestias, ofreciendo alternativas y compensaciones cuando es necesario. A pesar de la incomodidad que puede generar, es importante tener en cuenta que estos retrasos son parte de un sistema de transporte que depende de múltiples variables.

Sin embargo, no es común ver que un vuelo se retrase por un animal; este fue el caso de una señora que, en un avión, llevó a su hámster y, al escapársele, retrasó un vuelo de Latam.

Señora pierde a su hámster y retrasa vuelo de Latam

Los pasajeros de un vuelo de Latam se pusieron a buscar al roedor entre los asientos para que el vuelo se desarrollara con normalidad. Esto causó cierta molestia entre las personas, pues no les agradaba que, por el descuido de una pasajera, todo se detuviera.

Este hecho causó revuelo en redes sociales, pues el video se viralizó rápidamente, y algunos señalaron que no paraban de reírse por lo ocurrido. Por otra parte, algunos no entendían cómo había pasado los controles de seguridad y no se percataron de la presencia del animal. Entre los comentarios más destacados se encuentran: "¿Cómo pasó la aduana?", "¿No quería volar?", "¿Lo llegaron a encontrar o se fue de viaje?", "Todo un pillo".