El conocido médium de redes sociales, Frank Mendizábal, fue uno de los protagonistas de un emotivo momento en la televisión. Durante la emisión del programa que toca temas paranormales, ‘Hora Contacto’, conducido por el periodista Jois Mansilla, en TV Perú, el tarotista logró contactar con un familiar fallecido de su entrevistador, suceso que lo emocionó hasta las lágrimas.

“Muchas gracias” dijo Mansilla tras revelarse el mensaje transmitido por Mendizábal, mencionando que se trataba de la difunta esposa del periodista. Tras contar algunos detalles específicos, el hombre de prensa tuvo que mandar a corte comercial entre lágrimas, debido a lo emotivo del momento.

¿Cómo fue el emotivo momento entre Jois Mansilla y Frank Mendizábal?

La presencia de Frank respondía a un reportaje que había realizado en colaboración con TV Perú. En él, visitaban la sede de Radio Nacional, espacio histórico para la cultura y el periodismo peruano. En medio de fragmentos, Mantilla preguntaba a su invitado detalles de sus experiencias. Sin embargo, la conversación fue interrumpida cuando Mendizábal comentó que sintió la presencia de una mujer en el estudio.

“Me dice que se llama María” fue lo que dijo el médium. Mansilla reconoció el nombre, ya que era el de su fallecida esposa. Frank siguió diciendo que se encontraba al costado de la cámara. Visiblemente emocionado, el periodista intentó continuar con la entrevista, pero la presencia de la mujer continuó manifestándose en Mendizábal, que tenía dificultades para concentrarse en la entrevista.

Entonces, interrumpió su respuesta para mencionar que la mujer estaba agradecida por muestras de cariño que recibió de su esposo. “Gracias por haber sido terco y haber conseguido las cosas que te propusiste a futuro”, comentaba Frank mientras Jois Mansilla escuchaba atentamente con un visible sentimiento. “Siempre fuiste mi motor, gracias por haber sostenido mi mano”, continuó el médium. El mensaje emocionó hasta las lágrimas al periodista que, con la voz entrecortada, mandó a un corte comercial. El momento se cerró con un sentido abrazo entre ambos hombres.

Tras el regreso, el periodista comentó que esos detalles no habían sido revelados por nadie. “Es imposible, no había enfermeras ni se lo he comentado a nadie” aseguró el periodista. La entrevista continuó con normalidad, dejando un emotivo momento que se ha hecho viral en redes sociales, con comentarios que apoyaron a Frank, que recibe dudas de su don, y al hombre de prensa, por la pérdida de su esposa.

¿Quiénes son Frank Mendizábal y Jois Mantilla?

Frank Mendizábal es un médium, una persona con el don de contactar con personas del más allá. Ha ganado popularidad en redes sociales, tras ser entrevistado en diversos pódcast y crear su propio canal, donde comparte sus experiencias en cementerios, lugares antiguos y hasta en casas donde solicitan de sus servicios.

Por su lado, Jois Mantilla es un reconocido periodista que se ha dedicado a documentar temas paranormales en este espacio televisivo. Además, realiza trabajos de investigación turística, llegando a realizar reportajes de sitios históricos en Perú para ser exportados a otros países.