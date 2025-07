Profesor 'bailarín' vuelve a ganar desfile escolar y conmueve al revelar que tiene cáncer: "Si me iba, me iba haciendo música"

El 15 de julio se celebró el Gran Desfile Escolar 2025, conmemorando el 41° aniversario de Huaycan, en el distrito limeño de Ate. En esta edición, el colegio Manuel Gonzales Prada de Huaycan se alzó con el primer lugar, repitiendo la victoria por tercer año consecutivo bajo la dirección del profesor de música César Castillares, quien lleva 14 años de docencia en el plantel y ha dirigido a un total de 100 estudiantes. En una entrevista para La República, el docente recalca la importancia del trabajo conjunto de padres, escolares y docentes para este logro.

"Hemos demostrado quién es el colegio Gonzales Prada de Huaycan por tercer año consecutivo, tricampeones", narró Castillares, conocido en las redes sociales como el 'profesor bailarín'. Según el docente, el trabajo conjunto inicio en el verano e implico un trabajo conjunto y una buena relación entre todos los miembros. De acuerdo al profesor, este fuerte vínculo con sus estudiantes y sus familiares, tiene un trasfondo personal para él.

"En 2018 y 2019 he llevado quimioterapias y seguí trabajando, pero acá los padres de familia se sumaron, me apoyaron y siempre voy a estar agradecido con ellos. [...] Agradezco a todos ellos, porque llevar cáncer y seguir trabajando en la institución educativa, y que tus padres te acompañen y te den aliento, se siente bonito. Si me iba, me iba haciendo música [...] sigo con ellos porque tengo una deuda enorme por todo el amor que me han brindado. Llevo 14 años, con este año", narró el docente, quien actualmente se encuentra en remisión de su cáncer.

¿Cómo fue la preparación del Colegio Gonzales Prada para el Desfile Escolar 2025 de Huaycán en Ate?

César Castillares narra que un total de 600 estudiantes del colegio Bicentenario Manuel González Prada de Huaycan audicionaron y, finalmente, se conformó el equipo con 100 integrantes. "Hemos evaluado su capacidad, rendimiento académico, comportamiento y comunicación familiar, porque trabajamos con los padres de familia". El maestro narra que la preparación inició en el mes de enero y que el tiempo fue su mayor rival.

"Cada día se nos hacía poco, los días, las horas. En enero pensábamos que 'uff, falta demasiado', pero con una pestañeada ya llegamos a julio. Los preparativos, la vestimenta, los ensayos, los temas que íbamos a preparar; todo ha sido poco tiempo. Nos ha quedado corto el tiempo y eso que hemos comenzado en verano, pero hemos visto que el trabajo en equipo ha logrado mucho", cuenta el profesor. "Se ha logrado una gran presentación este martes, ustedes lo han vivido, lo han visto", añadió.

El docente expresó su orgullo por el esfuerzo y la dedicación de sus estudiantes. Asimismo, subrayó el profundo impacto que la música tiene no solo en su vida, sino también en la de sus alumnos. "La música puede hacer que cambien sus vidas", sentenció.