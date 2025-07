Miles de ciudadanos utilizan los buses interprovinciales para dirigirse a diversas regiones del Perú. Sin embargo, durante uno de estos viajes, un grupo de pasajeros se sorprendió al notar un curioso cartel en una de las pantallas de televisión. El video como era de esperarse, no tardó en sacar más de una sonrisa a los usuarios en TikTok.

El mensaje había sido escrito en una hoja y enmicado para que no se arrugara. En él se podía leer “Prohibido quitarse los zapatos”. Esta advertencia, poco común en el transporte público, que captó rápidamente la atención de quienes se encontraban a bordo.

Usuarios en TikTok hicieron bromas con el mensaje del bus interprovincial

El video que mostró este momento fue compartido por el usuario de TikTok @yuba0641, el cual rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios. Los cibernautas no tardaron en hacer bromas con el mensaje, y especularon que algún pasajero en el pasado habría causado incomodidad con malos olores.

No obstante, otros usuarios lo tomaron con humor y señalaron que “ya no se puede viajar cómodo”.

“¿Por qué será?”, “Yo si me saco los zapatos porque sé que no me apestan los pies”, “Se tenía que decir y se dijo”, “Creo que sería mejor la recomendación al momento de comprar el boleto”, escribieron los usuarios en la publicación de las redes sociales.

¿Qué enfermedad causa mal olor en los pies?

El mal olor en los pies, conocido médicamente como bromhidrosis plantar, no es una enfermedad en sí misma, sino una condición que puede ser causada por varios factores.

Las causas más comunes son la combinación de sudor y la proliferación de bacterias en el calzado y los calcetines. Otras causas incluyen infecciones fúngicas (como el pie de atleta), falta de higiene, y en algunos casos, condiciones médicas subyacentes o cambios hormonales.