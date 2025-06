Estudiante de Medicina lleva gallina para presentar sombrero loco, pero ave sale volando: “Pollito en fuga”

Un insólito momento se vivió en un aula de estudiantes de Medicina, que rápidamente se convirtió en un fenómeno viral en TikTok. Un joven estudiante decidió hacer algo diferente para su presentación del "sombrero loco", una tradición académica que consiste en llevar un sombrero original y creativo. En lugar de un diseño convencional, el estudiante optó por incorporar una gallina dentro de una jaula en la parte superior de su sombrero, pero lo que parecía una idea inofensiva y divertida se convirtió en un caos inesperado cuando el ave logró escapar.

El divertido incidente de un estudiante de Medicina que sorprendió a todos

En el video, se puede ver cómo el estudiante, confiado con su sombrero decorado con la jaula, inicia su presentación ante sus compañeros. Todos los estudiantes estaban expectantes, pero el momento se sale de control cuando, de repente, la gallina, nerviosa, se escapa de la jaula.

El animal, con sus alas extendidas, vuela por el aula, causando un revuelo inmediato. Los gritos de sorpresa y el caos que se genera mientras los estudiantes intentan esquivar a la gallina voladora provocan un mar de risas y comentarios entre quienes observan el divertido espectáculo.

El joven, visiblemente avergonzado, pero decidido, corre por toda el aula intentando atrapar al ave, mientras sus compañeros no pueden parar de reír. La reacción de los estudiantes es la que más ha divertido a los internautas, pues no solo se trata de la sorpresa ante la fuga de la gallina, sino también de cómo algunos compañeros de clase intentan intervenir, mientras otros no pueden dejar de reír ante lo absurdo de la situación.

El incidente generó divertidas reacciones en redes sociales. "Pollito en fuga", "Se escapa el futuro veterinario", "Salió volando el proyecto", describieron usuarios.