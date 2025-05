Mujer desata risas al quedarse dormida en máquina de gimnasio y en redes bromean: “Está ejercitando la mente”

Un nuevo video compartido en la popular red social TikTok ha generado una ola de comentarios y risas de los usuarios al ver a una mujer quedarse dormida en la máquina de ejercicios.

En el clip de @renatogs29, se logró visualizar a una mujer vestida con ropa deportiva, pero lo que dejó sorprendidos a los asistentes del establecimiento fue que, en lugar de hacer ejercicios para mantener un buen estado de salud, la señora dormitaba.

Deportistas miraban a la señora dormir sentada en la máquina

El video rápidamente se volvió viral y no solo por lo gracioso de la situación, sino porque muchos no podían creer lo que estaban viendo. En lugar de estar sudando por el esfuerzo de un entrenamiento, la mujer se encontraba completamente relajada, sin importar que su entorno estaba lleno de personas concentradas en sus rutinas.

Los comentarios en las redes no se hicieron esperar. Algunos usuarios comenzaron a bromear con la situación, tras sugerir que la mujer "estaba ejercitando la mente". Otros no dudaron en comparar la escena con aquellos momentos de cansancio extremo que todos hemos experimentado después de un largo día, y muchos más se unieron con comentarios de apoyo sobre lo agotadores que pueden ser los entrenamientos, incluso si el propósito es otro.

Usuarios en TikTok señalaron que podría ser un efecto de la ardua rutina de ejercicios. Foto: composición LR/ TikTok / @renatogs29

¿Qué dijeron los usuarios en las redes sociales?

“Si se fijan la otra señora de al lado también se está durmiendo”, “Ella sabe que dormir es la clave”, “Puede que le esté dando la pálida. Una vez termine la rutina y me dio mareo y ganas de vomitar, me recosté en una silla y parecía que me estuviera durmiendo”, “Está meditando”, escribieron algunos usuarios en la caja de comentarios de TikTok.