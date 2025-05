Joven le pide a su padrastro que lo adopte como hijo: él se quiebra y lo abraza entre lágrimas

Un video publicado en TikTok ha conmovido a miles de personas en las redes sociales, ya que muestra el momento exacto en que un joven se acerca a su padrasto y le pide, de una manera muy especial, que lo adopte. El tierno momento fue grabado en Argentina, pero rápidamente se volvió tendencia en México, Perú, entre otros países de Latinoamérica.

Las emotivas imágenes fueron compartidas por el usuario Ceciarmy (@ceciarmy) el pasado 23 de mayo de 2025. En poco tiempo, el video se viralizó y ya supera los 7.9 millones de reproducciones en la plataforma, cifra que continúa en aumento. Además, acumula más de 958.900 'me gusta', 49.000 compartidos y miles de comentarios.

¿Qué sucedió en el video?

Según la descripción del video, el autor original es Rodrigo Páez (@rodripaez), un joven argentino que fue criado desde niño por su padrastro, quien nunca lo trató como un extraño, sino que lo quiso como a un hijo. Por ese motivo, el muchacho decidió pedirle, de una forma bastante ingeniosa, que lo adoptara formalmente como su papá.

Como podrás apreciar en las imágenes, el joven entrega un sobre a su padrastro y le pide que lea unas cartas que había dejado en su interior. Intrigado, el hombre comienza a leer los mensajes y descubre el deseo de su hijastro. Conmovido por la petición, se quiebra y lo abraza entre lágrimas, aceptando convertirse en su papá.

"Gracias, Dany Páez, por ser más que mi papá. Sos mi confidente, mi mejor amigo. Gracias por elegirme, porque realmente vos me elegiste a mí como tu hijo. Siempre me dijiste que la sangre no hace a la familia, sino el amor que sale desde el corazón", escribió el joven argentino en la descripción de su video viral.

Muy pocos saben mi historia… porque en si para mi nunca existió nada de lo que hoy no tengo, pero como siempre me enseñaron, todo llega, tanto tiempo esperando… LLEGO por fin puedo decir que lo que siempre quise se cumplió, ya estamos en la recta final… gracias Dany Paez por ser más que mi papá, sos mi confidente, mi mejor amigo, gracias por elegirme, porque realmente vos me elegiste a mi como tu hijo, siempre me dijiste que la sangre no hace a la familia sino el amor que sale desde el corazón… le doy las gracias a Dios, a todos mis santos, a mi virgencita hermosa y a vos Romi Jara por criarme como una persona de bien, sin rencor a nada, sabiendo siempre la verdad de todo, y déjandome tomar mis propias decisiones, gracias por enseñarme a amar, a demostrar, a valorar, se puede decir que hoy puedo ser mucho más feliz de lo que fui ayer. gracias totales a toda la familia por siempre estar para mi!!! un poco de lo que fue la sorpresa ayer para mi PAPÁ ♥️

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

El video generó una ola de reacciones emotivas en TikTok y otras redes sociales. Miles de usuarios compartieron mensajes de apoyo y admiración hacia el padrastro, destacando el valor del amor genuino. Muchos se sintieron identificados con la historia y no ocultaron sus lágrimas al ver el conmovedor momento.

"Ese señor sanó algo que él no rompió", "Aquí los que nos encanta llorar por extraños", "Todo iba bien, estaba conteniendo mis lágrimas hasta que dijo 'sí, siempre fuiste mío'", "Padre no es el que engendra, es el que cría", "Todos los que tenemos un padrastro que lo da todo por nosotros entendemos esto". Estos son algunos de los comentarios en el video.