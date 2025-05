Estudiante de la UNI con discapacidad física cuenta su emotiva historia y revela: "Construyeron una rampa para mí"

Ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) no es tarea fácil. Con solo 17 años, un joven con discapacidad física logró un hito personal al convertirse en estudiante de esta prestigiosa institución. Su historia de superación no solo es inspiradora, sino también un testimonio de cómo la solidaridad y la inclusión hacen la diferencia.

"Pensé que tendría que hacer cola, pero al ver mi condición, me dejaron pasar"

Al llegar al comedor universitario, el joven pensó que tendría que esperar como todos los demás, pero al ver que se movilizaba en silla de ruedas, le dijeron que podía ingresar sin hacer cola. Un gesto sencillo, pero que hizo su día mucho más fácil, según comentó en un video de TikTok.

Joven se emocionó cuando vio que construyeron una rampa

Cuando llegó por primera vez, la universidad no contaba con una rampa para personas con movilidad reducida. Pero al ver la situación del muchacho, unas personas decidieron colocar una rampa para que pudiera subir y bajar sin dificultades. Para él, ese acto fue una clara muestra de inclusión. "Me siento contento, porque es una forma de inclusión", confesó el joven.

El universitario aconsejó a los jóvenes mentalizarse y no rendirse para cumplir su sueño. Foto: composición LR/ TikTok/ @hablasobrinoo

Aunque la universidad ahora tiene la rampa, el estudiante cuenta que siempre hay alguien dispuesto a ayudarlo. "Hay personas de buen corazón que me apoyan para subir al segundo y tercer piso", añadió. Esta solidaridad es la que le da fuerzas para seguir adelante, con lo que demuestra que, con determinación y apoyo, no hay obstáculos que no se puedan superar.

El secreto del estudiante, mentalizarse y no rendirse

De los nueve tíos y 15 primos del joven, él es el primero en ingresar a una universidad nacional. "Mi familia me apoya mucho. El secreto está en mentalizarse y nunca rendirse", comentó con una sonrisa y a la vez que motivaba a otros.