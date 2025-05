Adulta mayor conmueve en redes al ofrecer 2 huevos a trabajador de farmacia a cambio de medicinas

Un emotivo video publicado en TikTok captó la atención de miles de usuarios, quienes se mostraron profundamente conmovidos por un gesto lleno de humanidad. En el clip, una adulta mayor se acercó a un trabajador de una farmacia con la esperanza de obtener los medicamentos que necesitaba. Su oferta, inusual pero sincera, consistía en dos huevos que pretendía intercambiar por sus pastillas.

La escena, que se volvió viral rápidamente a través de la cuenta @vids.sad1, mostró a la mujer de avanzada edad vestida con ropa tradicional andina: un ponchito, falda y su característico sombrero. Aunque no se especificó la ubicación exacta del hecho, la simpleza y sinceridad de la situación tocaron los corazones de los usuarios, quienes no tardaron en compartir la grabación.

Usuarios en redes sociales se conmovieron ante el noble gesto

El trabajador de la farmacia no pudo ocultar su sorpresa al ver la oferta de la adulta mayor. De inmediato, se dio cuenta de la noble intención detrás de su propuesta. Sin embargo, el hombre decidió no aceptar el trueque y, en lugar de eso, le entregó el medicamento sin pedir nada a cambio. Esta reacción generó una ola de comentarios en redes sociales, en los cuales se destacó la generosidad y el respeto mutuo.

Al final el trabajador de la farmacia decidió regalarle las medicinas que necesitaba sin realizar algún trueque con la adulta mayor. Foto: composición LR/ TikTok / @vids.sad1

El clip, que recibió miles de visualizaciones, transmitió un mensaje de esperanza y empatía. En él, se ve cómo la mujer recibe su medicina y, además, un vaso de agua para tomarla. La grabación finaliza con el mensaje: “Al final se llevó el medicamento y sus huevitos. Cuando puedas ayudar, ayuda”, una frase que dejó una huella profunda en los corazones de los internautas.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes sociales?

“Cada vez que vienen a mi botica yo les doy medicamentos y no les cobro. La abuelita me hace reír cuando viene y me dice ‘hijo, me toca mi medicina’”, “Pobre la señora, dónde estarán sus hijos”, “Por favor, cuando regrese, dale la medicina que requiera. Me comprometo a pagar el importe que sea necesario”, “Dios lo recompensará, bendiciones”, escribieron los usuarios en la conmovedora publicación de TikTok.