Tiktokers peruanos se unen e inician campaña para tapar huecos en las calles: “Si no haces nada, nada cambia”

Un acto ciudadano que comenzó como una pequeña acción terminó convirtiéndose en una campaña que viene ganando fuerza en redes sociales. ReXTV20 y su hermano Alexel Núñez, creadores de contenido en TikTok, se unieron para tapar huecos en las calles de Piura, cansados de esperar soluciones por parte de las autoridades. “Es una reparación simple, pero efectiva”, señalaron tras mostrar cómo rellenaron un bache con cemento, ganándose el respeto de los vecinos y el aplauso de miles de usuarios en línea.

Luego del impacto positivo de su primera intervención, los jóvenes fueron alertados por sus seguidores sobre un hueco peligroso en la avenida Circunvalación, el cual causó más de 10 accidentes de tránsito.

Reparan hueco que causó múltiples accidentes en Piura. Foto: @rextv20

Tiktokers inician campaña para tapar huecos en las calles: "No lo hacemos por likes"

En esta nueva jornada, se unieron al también tiktoker Dayors y juntos realizaron una ardua labor para cubrir el bache con cemento, bajo el intenso sol piurano. “No lo hacemos por likes, lo hacemos porque si esperamos que alguien más lo haga, puede que nunca pase”, explicó Rex, mientras documentaban el proceso.

Durante la reparación, varios ciudadanos se acercaron no solo para agradecer, sino también para colaborar con refrigerios y palabras de aliento. La iniciativa no busca reemplazar la labor de las autoridades, sino motivarlas y demostrar que la acción ciudadana también puede marcar la diferencia. “No cobramos un sueldo, pero sentimos que ganamos cada vez que alguien puede transitar por una pista segura. Es un llamado a la acción”, expresó Alexel en uno de sus videos.

Ciudadanos de Piura piden intervención en más zonas abandonadas

En TikTok, los comentarios no se hicieron esperar. Decenas de usuarios aplaudieron la campaña y compartieron sus propios pedidos para que los jóvenes lleguen a otras zonas también afectadas. “Un aplauso para los 'tapa huecos', este video tiene que ser viral”, escribió un usuario. Otros señalaron la inacción de las autoridades: “Lamentablemente, brillan por su ausencia, felicitaciones a los jóvenes por su buena iniciativa”, “ese hueco le hubiera costado como S/20 mil a la municipalidad”, se leía en los comentarios.

Rex, Alexel y Dayors anunciaron que seguirán promoviendo esta campaña y que su objetivo no es solo cubrir baches, sino inspirar a más jóvenes a involucrarse en sus comunidades. “No solo tapan los huecos, tapan la boca a las autoridades”, expresó un usuario, mientras que otros pedían su presencia en diferentes zonas: “Vénganse a Santa Margarita, las autoridades no hacen nada”, “Por favor vayan a Los Portales, por el óvalo. Ni el alcalde se acuerda”. La campaña promovida por influencers norteños no se detiene y demuestra que cuando la comunidad se une, el cambio es posible.