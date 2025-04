Colombiana viaja hasta el Vaticano para la misa del papa Francisco y se entera de su fallecimiento: su reacción es viral

La mujer no podía creer que el papa Francisco hubiera muerto antes de verlo en la Plaza de San Pedro. Foto: composición LR/ TikTok/ @nicoleale26

La mujer no podía creer que el papa Francisco hubiera muerto antes de verlo en la Plaza de San Pedro. Foto: composición LR/ TikTok/ @nicoleale26

Miles de personas deciden viajar al extranjero para conocer nuevos estilos de vida, cultura y paisajes encantadores. Una de ellas fue una mujer que enrumbó a Italia, especialmente el Vaticano, para acudir a la plaza de San Pedro y escuchar la misa del propio papa Francisco. Lo lamentable de esta historia, fue que al llegar se enteró del fallecimiento del Sumo Pontífice. El video no tardó en volverse viral en TikTok.

Como se mostró en la grabación de @nicoleale26, la mujer se quedó atónita al enterarse de que Jorge Mario Bergoglio había fallecido el lunes 21 de abril en horas de la madrugada.

Al ver en su celular las noticias de medios de todo el mundo que anunciaban la muerte de la cabeza de la Iglesia católica, la devota y turista colombiana solo atinó a llevarse las manos a la cara y taparse la boca, como modo de asombro.

Su hija fue la que le dio la mala noticia y la extranjera tendrá que irse a visitar otros lugares turísticos para no perder el dinero invertido en el viaje. Como era de esperarse, los usuarios en las redes sociales no tardaron en dejar sus infaltables comentarios. Algunos señalaron que la mujer no perderá ninguna inversión, ya que será testigo del próximo cónclave que se realizará en la Ciudad del Vaticano, ante el deceso de Francisco.

¿Qué dijeron los usuarios en las redes sociales?

“Ahora verá al nuevo Papa”, escribió un cibernauta. “No podrá entrar a la Capilla Sixtina por los preparativos del cónclave”, “Va a vivir un cónclave, miles de personas van rumbo a Italia solo para ello”, “Mirándolo de manera positiva, ella presenciará un evento sin presidentes que marcará la historia. Aproveche y asista al velorio”, señalaron otros usuarios en la publicación de TikTok.

¿Cuándo murió el papa Francisco?

El papa Francisco falleció este lunes 21 de abril un ictus cerebral, un día después de su última aparición pública el domingo en la plaza de San Pedro durante el Urbi et Orbi. El Pontífice será enterrado en la Basílica de Santa María de Roma previsiblemente el fin de semana. Ahora, se abre el Cónclave de la iglesia católica que terminará con la elección del nuevo Papa.