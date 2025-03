Streamer descubre en vivo que tiene un 'hueco' en la cabeza por culpa de sus audífonos: "No lo puedo creer"

Un creador de contenido, conocido como @chimparoncito en TikTok, generó revuelo en las redes sociales tras descubrir en pleno directo que su cabeza tenía un "hueco" debido a la presión constante de sus audífonos.

Mientras interactuaba con sus seguidores, uno de ellos le sugirió revisar su cráneo. Al quitarse los auriculares, el streamer notó que la parte central de su cabeza estaba ligeramente hundida, lo que lo dejó completamente sorprendido. Este curioso incidente rápidamente se volvió viral en TikTok, ya que captó la atención de miles de usuarios.

TikTok y la viralización del video del Streamer

El video del streamer se compartió miles de veces en la popular red social, donde los usuarios no dejaron de comentar sobre el extraño suceso. En las imágenes se pudo ver la reacción genuina del creador de contenido al darse cuenta de cómo estaba su cráneo.

A través de TikTok, muchos seguidores han mostrado preocupación por la presión que pueden ejercer los audífonos sobre la cabeza y la posible consecuencia de su uso prolongado.

Reacciones en las redes sociales sobre el clip del Streamer

El video se volvió un fenómeno viral y causó asombro entre los internautas de diversas partes del mundo. La mayoría de los comentarios han sido de sorpresa, mientras que otros han aprovechado para compartir sus propias experiencias con audífonos y las molestias que, en algunos casos, pueden provocar.

No obstante, un grupo de usuarios de TikTok tomó con humor el evento y dejaron sus más divertidos comentarios: “Nos pasa lo mismo a los que usamos lentes”, “Solo es un hundimiento del cuero de la cabeza. No es posible que un auricular deforme el cráneo”, “A mí me pasó igual”, fueron solo algunas reacciones de los usuarios.