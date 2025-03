Turista en el Cusco sale corriendo tras ser perseguido por una llama y usuarios bromean: “No le pagó la foto”

El muchacho al ver que iba a ser alcanzado por la llama, no dudó en meterse a una habitación cercana. Video es viral en TikTok. Foto: TikTok/ @nicklovesbugs

Cusco es conocido por su impresionante historia y sus majestuosos paisajes, que atraen a miles de turistas cada día. Sin embargo, no todos los recuerdos que se llevan los visitantes son tan tranquilos como las vistas del Machu Picchu. Un turista se llevó una experiencia que jamás olvidará, y que rápidamente se convirtió en viral gracias a un video en TikTok.

En el clip, publicado por el usuario @nicklovesbugs, se muestra cómo el viajero paseaba por las calles de Cusco, cuando de repente una llama lo persiguió a gran velocidad. Ante esta inesperada amenaza, el turista no tuvo más opción que correr hacia una habitación cercana, dejando al animal expectante afuera. En su video, escribió: “¡Casi muero hoy por una llama!” con un toque de humor, reflejando lo aterrorizado que se sintió.

La llama y su inusitada persecución capturada en un TikTok

Lo que parecía un paseo tranquilo se convirtió en una carrera de vida o muerte (para el turista, claro). Mientras corría por su vida, su compañera no dejó de grabar el momento, mostrando el frenético esfuerzo por escapar del animal. Tras cerrar la puerta, la llama se quedó mirando con atención, como si esperara una explicación o, quién sabe, una disculpa por no pagarle la foto.

Las bromas de los usuarios en redes sociales sobre la persecución

El video no tardó en hacerse viral, y los usuarios de TikTok se divirtieron mucho con el acontecimiento. Algunos comentaron bromeando que la llama se estaba vengando porque el turista no le había pagado la foto. Otros sugirieron que tal vez el animal solo quería conocerlo mejor, aunque claramente no de la manera más amigable. Sin duda, la reacción de los internautas convirtió a este encuentro con la fauna local en un tema de conversación lleno de humor.

Aunque lo más probable es que el turista no haya planeado esta aventura, su reacción ante el encuentro con la llama dejó claro que nunca se está realmente preparado para una persecución animal. El video siguió circulando por las redes sociales, añadiendo un toque cómico a las muchas historias que Cusco tiene para ofrecer. ¡Quién iba a imaginar que una llama sería la protagonista de un recuerdo tan memorable!