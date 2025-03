Captan a pasajero con llanta en el Metropolitano y ATU responde: "¡Así no, hay medidas permitidas!"

Recientemente, la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao (ATU) realizó un pronunciamiento sobre las normas que rigen la movilización de objetos en el sistema de transporte público, específicamente en el Metropolitano. La ATU recalcó la importancia de seguir las medidas establecidas para garantizar la seguridad y comodidad de todos los pasajeros.

ATU desaprobó comportamiento de pasajero que llevaba una llanta

En su comunicado, destacaron que los objetos que se transporten dentro de las unidades deben cumplir con ciertas dimensiones, con el fin de evitar inconvenientes que afecten el flujo del servicio y la comodidad de los usuarios. Este pronunciamiento generó diversas reacciones, tanto de apoyo como de rechazo, especialmente tras la publicación de una imagen que muestra a un pasajero transportando una llanta.

La imagen en cuestión, compartida por la ATU a través de sus redes sociales, muestra a un pasajero esperando una unidad del Metropolitano mientras sostiene una llanta. La situación causó sorpresa entre los usuarios, y la ATU no dudó en reaccionar de inmediato, mostrando su desaprobación. En la publicación, la autoridad señaló de manera clara y directa: "¡Así no, amigo usuario! Recuerda que si tienes pensado trasladar un objeto o paquete, ten en cuenta que hay medidas permitidas. Estas no pueden exceder los 40 cm de ancho, 60 cm de alto y 30 cm de profundidad", lo que hizo referencia a las restricciones sobre el tamaño de los objetos permitidos en el transporte público.

Además de la crítica a la llanta, la ATU recordó a los pasajeros que respetar estas medidas es fundamental para mantener el orden y el bienestar en las unidades del Metropolitano. Aunque el hecho específico de la llanta causó controversia, la publicación subraya que el cumplimiento de las normas es esencial para que todos los usuarios puedan disfrutar de un viaje cómodo y seguro. La imagen del pasajero con la llanta se volvió rápidamente viral en redes sociales, provocando un debate entre los usuarios sobre la aplicación de estas reglas y la efectividad del control en el sistema de transporte.

Opiniones de los usuarios

Las reacciones de los usuarios ante el pronunciamiento de la ATU fueron variadas. Algunos se mostraron de acuerdo con las restricciones, señalando que el respeto por las dimensiones de los objetos es necesario para mantener el orden dentro de las unidades del Metropolitano. "Hay gente que entra con maletas de viaje supergrandes que ocupan un lugar más, no dejan pasar en el pasadizo, eso debe ser desde el momento antes de pasar la tarjeta", comentó un usuario, sugiriendo que se debe hacer un control más riguroso antes de abordar el transporte público.

Para muchos, la experiencia del Metropolitano es complicada debido a la falta de medidas que regulen el tamaño de los objetos que los pasajeros intentan transportar. Sin embargo, también hubo voces disonantes que expresaron su desacuerdo con las reglas y las situaciones que viven a diario en el sistema de transporte. Un usuario recordó una experiencia negativa: "Estuve de vacaciones en Perú, hice uso del Metropolitano y tuve una pésima experiencia, una señora nos reclamó por llevar una bolsa de mercado, que era como un bolso personal. Algunos pasajeros nos defendieron, pero realmente lo pasamos muy mal".

Otros comentarios también apuntaron a que en otras ciudades del mundo, como Buenos Aires, es común que los pasajeros viajen con objetos personales o incluso con mascotas y bicicletas, lo que llevó a algunos a cuestionar la flexibilidad de las normas en Perú. Además, se mencionaron otros aspectos de la calidad del servicio, como la falta de asientos para la tercera edad y el insuficiente número de unidades disponibles, lo que refleja un descontento sobre el funcionamiento del Metropolitano.