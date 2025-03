Turistas se amontonan para probar choclo con queso y huevo con papa en carretilla: "Perusalén, la tierra prometida"

La gastronomía peruana continúa cautivando a miles de turistas de todo el mundo, y esta vez, el escenario elegido no fue un exclusivo restaurante de lujo, sino la vibrante y auténtica vida callejera de Lima. En el centro de la ciudad, un grupo de extranjeros se reunió alrededor de una carretilla, esa típica escena de la cultura peruana donde se venden los más deliciosos y sencillos platillos callejeros. Mientras muchos viajeros buscan en los restaurantes más sofisticados lo mejor de la comida peruana, otros prefieren sumergirse en las raíces de la cocina autóctona.

Extranjeros se amontonan para probar choclo con queso y huevo con papa

Un grupo de turistas se dejó llevar por la tentación de probar el tradicional choclo con queso y el huevo con papa, ¡una verdadera experiencia peruana! Y no solo probaron, sino que lo hicieron con una sonrisa en el rostro, completamente fascinados por lo que estaban degustando.

El momento se captó en un video viral de TikTok, donde se observa a un grupo de aproximadamente nueve turistas aglomerados alrededor de la carretilla, dispuestos a experimentar una de las maravillas más simples pero sabrosas de la gastronomía peruana. En el clip, los turistas se van turnando para probar el choclo con queso y el huevo con papa, mientras sus rostros reflejan pura emoción. Algunos hasta se animan a agregar salsas al platillo, mejorando la experiencia de sabores.

La algarabía es contagiante, y la emoción crece a medida que los turistas disfrutan de la comida en ese rincón limeño. "Cuando estoy en Lima no puedo parar de comer", comenta uno de los viajeros, en inglés, en la descripción del video, una frase que refleja el entusiasmo de los extranjeros por lo que están viviendo. El ambiente en la carretilla es festivo, y el entusiasmo de los turistas es evidente. Uno a uno, todos prueban el famoso choclo con queso y huevo con papa, y no se limitan a saborear los ingredientes, sino que también disfrutan del ambiente local, lleno de color y de vida.

Los turistas no muestran temor, sino más bien una apertura total para probar los sabores auténticos que la calle limeña tiene para ofrecer. A través de sus risas y exclamaciones de sorpresa, el video refleja perfectamente la conexión que se crea entre los turistas y la comida peruana, una relación que nace del momento exacto en que se lleva el primer bocado a la boca.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones en TikTok no se hicieron esperar, y los usuarios comenzaron a compartir sus opiniones sobre la autenticidad y el sabor de la comida peruana. Muchos comentaron cómo el choque de sabores del choclo con queso y la papa con huevo es único y delicioso, destacando que, por más que se haya probado comida en otros países, nada se compara con la frescura y el sabor inconfundible de los ingredientes peruanos.

El choclo con queso es un aperitivo muy delicioso en Perú. Foto: difusión

"Jamás he comido en un puesto ambulante, mi mamá me decía que si comía ahí me daría hepatitis, y ¿saben dónde me contagie de hepatitis? En un hotel 5 estrellas", comentó uno de los usuarios, desafiando el prejuicio sobre la comida callejera y compartiendo una experiencia que resalta la autenticidad de lo que el Perú tiene para ofrecer.

El video también inspiró comentarios llenos de orgullo y satisfacción por la riqueza de la gastronomía peruana. "Comed y bebed, somos Perusalén, la tierra prometida", escribió un seguidor, haciendo alusión a la riqueza cultural del país. "El choclo serrano es único y ni que decir de su queso", comentó otro usuario, celebrando lo que muchos consideran uno de los mayores tesoros culinarios del Perú.