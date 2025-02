Muchos peruanos dejan su tierra en busca de nuevas oportunidades, pero pocos logran conquistar paladares como lo ha hecho Don Julio César. Este talentoso chef peruano migró a Venezuela hace 35 años y, con su sazón inigualable, ha convertido platos como el ceviche, la carapulcra y la causa en verdaderos íconos gastronómicos en su nuevo hogar. Aunque ha llevado su cocina a países como Colombia, Ecuador y Panamá, decidió quedarse en tierras venezolanas pese a los problemas políticos que esta nación enfrenta.

Según comentó el chef peruano en el canal de YouTube de Joseh Malon, inició vendiendo sopa seca y jugos en las calles por 20 bolívares. Ahora, cuenta con un puesto en el mercado y triunfa con los potajes típicos del Perú. "Yo vivo agradecido de Venezuela, me ha tratado bien", comentó.

¿Por qué el chef peruano no quiere volver al Perú?

En otro video publicado por el canal de YouTube, Antonella y Lobo, el chef peruano indicó que no estaba en sus planes dejar Venezuela. Según señaló, su decisión se basa en el esfuerzo y la estabilidad que ha logrado en el país, donde su cocina ha sido bien recibida y le ha permitido consolidar su negocio.

"Yo tengo 35 años aquí en Venezuela. Este es el país que el que trabaja, gana, y al que madruga, Dios lo ayuda (...) En todos lados la situación mundial no es buena, pero uno tiene que trabajar. Uno tiene que ser pilas, si no no funcionas", reveló el cocinero peruano.

Además, indicó que ha ido sumando nuevos clientes, en gran parte gracias a la migración de venezolanos al Perú. Muchos de ellos, tras regresar a su tierra natal, quedaron fascinados con la gastronomía peruana y ahora buscan en su puesto ese inconfundible sabor que les recuerda su estadía en el país andino.

¿Qué platillos peruanos vende Don Julio César en Venezuela?

Don Julio César ha conquistado el paladar de los venezolanos con una variedad de platillos tradicionales peruanos que destacan por su sabor auténtico y su cuidadosa preparación. Entre sus opciones más solicitadas se encuentra la causa rellena de atún, papa rellena, escabeche de curvina y chupe de camarones.

Sin embargo, su plato estrella es el ceviche, el favorito de su clientela, preparado con pescado fresco, limón, ají y ese toque especial que lo ha convertido en un referente de la cocina peruana en Venezuela.