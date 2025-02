Gerardo Pe revela cuánto obtuvo en batallas de TikTok: "Llegué a ganar $1.800 en una sola noche"

El youtuber Gerardo Pe sorprendió a sus seguidores al revelar cuánto ganó por participar en las populares batallas en TikTok. El creador de contenido explicó que estas dinámicas consisten en enfrentamientos en vivo, donde los seguidores envían donaciones virtuales para apoyar a su favorito. Además, destacó los retos que suelen realizarse en estas batallas, como bailes, juegos o desafíos que mantienen la interacción con la audiencia.

Gerardo Pe revela cuánto obtuvo en batallas de TikTok

En un video compartido en la cuenta del programa Todo Good, transmitido en YouTube, Gerardo Pe explicó que las batallas en TikTok pueden generar buenos ingresos, pero que una parte significativa de las donaciones se las queda la plataforma.

Durante la conversación con los conductores Laura Spoya y Mario Irivarren, el influencer detalló cómo funcionan estos duelos y el impacto que tienen en la visibilidad de los creadores. "Son batallas de donaciones, mientras más ‘tap tap’ van subiendo sus puntos y eres más visible en la plataforma", comentó el creador de contenido.

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista fue cuando Gerardo Pe confesó que en su mejor noche logró ganar $1.800 dólares en una sola jornada. "Pero TikTok se queda con la mitad de tu ganancia", agregó, lo que sorprendió a los participantes del programa.

Dichas declaraciones generaron diversas reacciones en redes sociales, pues evidencian que las batallas pueden representar una fuente considerable de ingresos para los creadores de contenido, aunque también plantean cuestionamientos sobre la comisión que retiene la plataforma.

¿Cómo funciona la monetización en TikTok?

TikTok ofrece diversas maneras de generar ingresos a través de su programa Creator Next, el cual cuenta con múltiples herramientas de monetización. Entre ellas destacan el Fondo para Creadores, los regalos en vivo, las propinas y las series de videos exclusivos. No obstante, es importante mencionar que estas funciones no están disponibles en todos los países, por lo que no todos los usuarios pueden acceder a ellas.

Para ser parte de este programa, los creadores deben cumplir con ciertos requisitos: tener al menos 18 años, contar con un mínimo de seguidores (10.000 o 100.000, según la función a la que accedan), registrar un número específico de visualizaciones en los últimos 30 días, haber publicado al menos tres videos en ese periodo y no tener penalizaciones en su cuenta. Si cumplen con estos criterios, pueden beneficiarse de las distintas opciones de monetización que TikTok ofrece, siempre y cuando estén habilitadas en su región.