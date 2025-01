La youtuber canadiense Véronique Angers, junto a su esposo peruano, vivió de primera mano la complicada situación económica de Bolivia. La ciudadana extranjera se sorprendió al descubrir que podía pagar con soles peruanos en varios comercios, lo que refleja la debilidad de la moneda boliviana en los últimos años. El boliviano ha sido desplazado por el dólar y, en algunos casos, por el sol peruano debido a la crisis económica que atraviesa el país.

Antes de su llegada, sus seguidores le habían advertido sobre la crisis política y económica en Bolivia, lo que generó dudas sobre si debía o no realizar el viaje. "Muchísima gente nos dijo que no era el mejor momento para ir, que la situación estaba muy mal, tanto económica como políticamente", comentó Véronique.

¿Cuál fue la reacción de la youtuber canadiense?

Al cruzar la frontera hacia Bolivia, la youtuber canadiense se sorprendió al descubrir que muchos comercios aceptaban el sol peruano. "Al principio pensé que era un error, pero al confirmarlo con la persona que nos cobraría el pasaje hacia Copacabana, me dijo que para el baño costaba 'un sol'", contó, y añadió: "Y eso que estamos en el lado boliviano". Al llegar a la capital, la tendencia se repitió. "Efectivamente, no fue un error. Aquí todos empiezan a cobrar en soles", afirmó su esposo peruano. La creadora de contenido agregó: "Cobran en soles incluso si la persona no es peruana. A un extranjero que llega, le dicen directamente 'dos soles'".

¿Qué les preocupó más de la situación de Bolivia?

"Es preocupante para las personas que viven aquí, porque si la situación continúa así, se corre el riesgo de perder parte de la identidad del país, al punto de que podría dejar de tener su propia moneda", señalaron. A pesar de esto, destacaron que Bolivia posee una gran cantidad de atractivos turísticos y recursos valiosos que podrían ser aprovechados para revitalizar su economía y enfrentar los desafíos actuales.

El sol y el dólar han desplazado al boliviano. Foto: Véronique Angers

¿Cuál es el tipo de cambio que manejan en Bolivia?

En cuanto al tipo de cambio, el valor de la moneda varía según el lado de la frontera. En el lado peruano, un dólar equivale a 10 bolivianos, mientras que en Bolivia el cambio puede llegar hasta 11 bolivianos por dólar. "Al pasar al otro lado de la frontera, nos dijeron que el tipo de cambio sería mejor, y encontramos lugares donde un dólar equivalía a 11 bolivianos. Cambiamos unos 60 dólares para cubrir el hospedaje y la comida del día, y el resto lo cambiamos en La Paz, que según dicen, ofrece un mejor tipo de cambio", agregó.

El tipo de cambio sería mejor al cruzar la frontera hacia Bolivia. Foto: composición LR / Véronique Angers

¿Cómo son las reservas de dólares en Perú y Bolivia?

En cuanto a las reservas internacionales, el Banco Central de Bolivia informó que en enero de 2025 las reservas netas eran de US$ 1,618 millones, mientras que Perú, según el Banco Central de Reserva, reportó un total de US$ 75,358 millones en 2021.