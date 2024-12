'Miramos, pero no compramos': ¿qué significa este nuevo trend viral de TikTok?

Este nuevo trend 'Miramos, pero no compramos' es usa por miles de usuarios de TikTok. Foto: composición LR/TikTok

TikTok es una de las redes sociales más usadas en el mundo. Esta aplicación china te permite crear y compartir videos cortos con efectos creativos, música y audios virales que se convierten en tendencias globales. Ahora, un nuevo trend invade esta plataforma: 'Miramos, pero no compramos'. Esta frase irónica y humorística es usada por millones de usuarios de TikTok al visitar tiendas, supermercados y más.

¿Qué significa 'Miramos, pero no compramos', el nuevo trend viral de TikTok?

La frase "Miramos, pero no compramos" se ha convertido en el nuevo trend viral de TikTok, inspirado en el popular audio "Escuchamos, pero no juzgamos". Este nuevo trend utiliza el humor y la ironía para representar situaciones donde las personas observan algo con interés algún objeto, pero optan por no adquirirlo o involucrarse, ya sea por razones económicas, falta de necesidad o simplemente por decisión personal.

Los usuarios de TikTok han adaptado este audio para mostrar escenarios cotidianos, como visitar tiendas de lujo, explorar supermercados o incluso rechazar modas. Al igual que su predecesor, "Escuchamos, pero no juzgamos", este trend destaca por su tono humorístico, conectando con millones de personas que disfrutan de encontrar un toque de comedia en su día a día.

¿En qué países se usa más el trend 'Miramos, pero no juzgamos'?

Aunque no se dispone de datos específicos que indiquen en qué naciones es más popular, el trend 'Miramos, pero no compramos' ha ganado gran aceptación en varios países de habla hispana, incluyendo España, México, Perú, Colombia, Argentina y Chile. Su humor y tono irónico han conectado con usuarios de distintas culturas, quienes lo utilizan para narrar situaciones cotidianas relacionadas con el consumo y las decisiones de compra. Este fenómeno también se está extendiendo a otros países fuera de la región, donde TikTok tiene una fuerte presencia.