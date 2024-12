En 2010, Ardi Rizal, un niño de Indonesia, sorprendió al mundo al revelarse que, a tan solo 18 meses, fumaba 40 cigarrillos al día. Su historia se convirtió en un caso emblemático que visibilizó los peligros del tabaquismo infantil y la adicción al tabaco. Aunque el impacto inicial de su caso sensibilizó a muchas personas, con el tiempo fue quedando en el olvido. Fuera del ojo público, el menor experimentó cambios drásticos en su vida.

Hoy, a sus 15 años, Ardi ha logrado superar esa adicción, aunque el camino hacia la recuperación fue largo y complicado. En entrevistas recientes, ha compartido su experiencia en la lucha contra el tabaco, enviando un mensaje de esperanza, pero también destacando lo desafiante que puede ser dejar un hábito tan común y perjudicial para la salud.

El menor debe seguir una dieta estricta en la actualidad. Foto: Google.

¿Qué provocó esta adicción a tan temprana edad?

De acuerdo a las declaraciones de Diane, la madre del pequeño, fue el padre de Ardi quien le regaló un cigarrillo, lo que desencadenó el comienzo de su adicción. Preocupada por los graves efectos sobre la salud de su hijo, Diane buscó ayuda del gobierno para poder intervenir en el problema. A pesar de los esfuerzos, el pequeño continuó fumando hasta los 4 años, lo que generó gran preocupación en la comunidad internacional.

¿Cuáles son las consecuencias de su adicción en su salud?

El proceso de dejar de fumar no fue fácil para el niño. En 2017, en una entrevista con CNN, el joven confesó lo complicado que fue para él abandonar el cigarro. "Fue difícil para mí dejar de fumar. Si no fumo, mi sabor en la boca es amargo y mi cabeza se marea", expresó. Según su madre, cuando intentó dejar el tabaco por primera vez, Ardi experimentó crisis de ansiedad tan intensas que exigía juguetes para calmarse, y hasta se golpeaba la cabeza contra las paredes si no lograba conseguir un cigarro. Además, el niño ganó peso debido a la ansiedad que provocaba la falta de nicotina, y comenzó a consumir alimentos en exceso, incluyendo hasta tres frascos de leche condensada al día.

¿Cómo ha cambiado su vida en la actualidad?

Hoy, Ardi tiene 15 años y ha logrado superar muchos de los desafíos que le dejó la adicción. Ha conseguido alcanzar un peso normal y mantiene una dieta equilibrada, centrada en pescado y verduras. A pesar de los obstáculos, el joven ha logrado dejar atrás los hábitos que marcaron su infancia. En un mensaje de apoyo a quienes luchan con adicciones, Ardi destacó lo difícil que puede ser el proceso, pero también la importancia de la perseverancia. Su historia, aunque trágica en sus comienzos, hoy se presenta como un ejemplo de superación y una advertencia sobre los peligros del tabaquismo, especialmente en niños.