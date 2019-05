Facebook: Joven se tatúa el rostro de su novia, terminan y el decide cubrirlo de esta manera [VIDEO]

Recientemente una publicación de Facebook se volvió viral al contar la historia de un joven que pidió a unos artistas que borren el tatuaje que tenía de su novia y el resultado terminó impactando en todo el ciberespacio.



En los últimos años los tatuajes se han convertido en una tendencia que cada vez más personas se animan a practicarse. En redes sociales, especialmente Facebook, proliferan una enorme diversidad de diseños y estilos de estos tattoos.

Asimismo, es usual que muchas parejas acuden a estudios de tatuajes con la intención de ‘inmortalizar su amor’ con un dibujo que llevarán impreso en su piel, probablemente, para toda su vida.



Tener el retrato de la persona amada en la piel es una práctica que usualmente ocurre, tal como le sucedió al protagonista de esta historia en Facebook. No obstante, la belleza del tatuaje no se aprecia con la misma intención cuando la relación sentimental llega a su fin.



La solución que encontró el usuario de Facebook fue ‘sencilla’: acudir a un experto en ‘cover up’ – técnica basada en el encubrimiento de un tatuaje no deseado con un diseño nuevo- y cambiar por completo la imagen que tenía de su exnovia sobre su epidermis.



Tal como se aprecia en las imágenes que están en la galería de la presente nota, los resultados acapararon la atención de cientos de usuarios en Facebook al mostrar un diseño ingenioso totalmente alejado de la imagen inicial que era el rostro de la otrora persona amada.



A continuación el video viral en Facebook sobre las horas de trabajo que se necesitó para obtener el sorprendente resultado final.