YouTube viral: fan de Iron Man no supera muerte de Tony Stark en Avengers Endgame y graba conmovedor video

En YouTube está causando sensación un divertido video grabado en México que tiene como protagonista a una fanático de Iron Man, quien quedó muy triste, luego de ver Avengers Endgame, ya que Tony Stark perdió la vida.

Si todavía no has visto Avengers Endgame, pues tienes que hacerlo ya, puesto que la película lleva varias semanas en cartelera y el periodo de 'no spoilers' ya terminó, por lo que YouTube y Facebook están llenos de ellos.

En caso hayas visto la película, entonces entenderás la reacción de este joven, quien entró en depresión, luego de ver la muerte de Tony Stark, el personaje interpretado por Robert Downey Jr., quien dio inicio al Universo Cinematográfico de Marvel con Iron Man.

Como se sabe, la única forma de vencer a Thanos y su ejército era usando las gemas del infinito, Iron Man no dudó en utilizarlas, ya que era la única manera, pero su cuerpo lamentablemente no resistió su poder.

En YouTube y Facebook circulan muchas teorías sobre Iron Man, los más optimistas piensan que no es lo último que veremos de este personaje, ya que podría convertirse en una especie de 'Jarvis'.

En los cómics, Tony Stark muere en Civil War II, pero antes de fallecer, Iron Man descarga su conciencia entera dentro de una nueva Inteligencia Artificial, muy similar a Jarvis.

Así como esta, en YouTube y Facebook existen muchas teorías sobre un posible regreso de Iron Man, si bien no en un cuerpo físico, al menos tendríamos a Tony Stark.

El youtuber 'Logan y Logan' compartió en Facebook y YouTube un gracioso video de lo que fue su día, luego de ver Avengers Endgame. El material audiovisual tiene miles de reproducciones y se viralizó rápidamente.