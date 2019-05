YouTube viral: joven ingresa a una llanta y es lanzado desde una colina; final lo dejará sin palabras [VIDEO]

YouTube una vez dejó angustiados a cientos de cibernautas con un nuevo video que desde el primer segundo mantiene en vilo a sus espectadores por el desenlace que acontecería. Risas, angustia y zozobra son algunos de los sentimientos que experimentará al conocer la siguiente historia que se hizo viral en países como México, Colombia y España.



La publicación de YouTube no llega a contener ni treinta segundos de duración; no obstante, fueron sumamente necesarios para lograr acaparar la atención en la plataforma virtual logrando que migre a otras comunidades como Facebook y Twitter.

Todo el hecho ocurre en una zona donde predomina el verdor del pasto, los enormes árboles y una enorme – y bien aprovechada – laguna. Como protagonistas de este video viral de YouTube aparecen tres osados amigos que no escatiman en las consecuencias de sus actos y se decantan por aprovechar al máximo los instrumentos que encuentran a su disposición.



De los tres protagonistas, quien muestra mayor determinación para ser el que compruebe lo que se advierte en dar vueltas dentro de un aro de caucho, también conocido como llanta. Es así que la publicación de YouTube muestra al joven ser empujado por una pronunciada colina en dirección hacia la laguna, sin imaginar que en medio del trayecto se encontraría con un “invitado” inesperado.



Sucede que cuando el joven se encontraba en pleno viraje dentro de la llanta estaba por cruzar la autopista y en un auto que aparece a toda velocidad. El momento de angustia es vivida y evidenciada por sus amigos que colocan sus manos a la cabeza y clausuran su vista para no ver el desenlace que creían sería fatal.



Para sorpresa de todos los internautas de YouTube el vehículo es detenido a escasos centímetro del “hombre llanta” y este logra su cometido de saltar sobre el lago. Una vez dentro, los amigos no saben cómo se encontraría; hecho que tendría respuesta cuando el atrevido joven se pone de pie y con los brazos extendido como muestra de su victoria sobre el casi deceso.



A continuación el video desde una publicación en Twitter.