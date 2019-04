YouTube viral: gato reta a la muerte y se enfrenta sin temor alguno a gigantesco cocodrilo [VIDEO]

La increíble imagen de un gato que no le teme a las consecuencias de sus actos más que en sus instintos se volvió viral en YouTube. El video en cuestión causó gran asombro en los cibernautas ya que nunca imaginaron que el pequeño felino se enfrentaría sin nada de temor a un enorme cocodrilo.



Pese a que el video viral de YouTube posee menos de treinta segundos de duración es suficiente para exhibir la insólita respuesta del minino ante la extrañeza del poderoso reptil que, para sorpresas de muchos, no atacó con fiereza al gato.

Seguramente por ello es que el canal de YouTube llamado “El juego de Minos” reveló el contenido audiovisual provocando más de un sobresalto en los cibernautas que se mostraron escépticos con la veracidad de lo que distinguían.



Conforme reveló el mismo youtuber todo aconteció muy cerca de su domicilio ubicado en Florida (Estados Unidos). Sucede que un día decidió visitar un parque junto a su gato, dicho lugar es conocido por ser un centro donde realizan faenas de golf, además claro, por sus cocodrilos que de vez en cuando irrumpen en los tiros generando gran sorpresa en los presentes.



Justamente se encontraba caminando plácidamente cuando notó que desde la orilla de una laguna se distinguía un movimiento muy inusual. Al aproximarse para constatar sobre qué se trataba encontró que era un cocodrilo, muy lejos de alarmarse, el joven sacó su móvil y registró el acontecimiento para divulgarlo en YouTube.



Al notar que el reptil no significaba un problema para su integridad se acercó, y fue justamente cuando su gato le siguió los movimientos y sin aspavientos o temor alguno fue centímetro más allá y le propinó varios golpes con su pata en la cara del animal.



Para sorpresa del joven y de todos los cibernautas que horas más tarde vieron el material en YouTube el cocodrilo se mantiene sereno y no le contesta los golpes al gato. Con la emoción de lo vivido, el youtuber no supo explicar a qué se debió el comportamientos de estos animales y lo publicó en la plataforma virtual con la finalidad de que alguien le pueda brindar una explicación.



A continuación el video desde la cuenta de Twitter: