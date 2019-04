WhatsApp: joven responde épicamente a chica que quiso enviarlo a la 'friendzone' [FOTOS]

En las redes sociales, especialmente en Facebook, está causando sensación una conversación de WhatsApp que nos muestra la épica respuesta que un joven le dio a una chica, con quien había tenido una cita y que estaba tratando de enviarlo a la 'friendzone'.

"Hey, solo quería decirte que fue genial quedar contigo anoche, espero que pases un buen día", fueron las palabras que este joven le envió por WhatsApp a la chica con la que había salido. La joven leyó el mensaje y le pidió al muchacho que no se haga ilusiones.

"Tu también, pareces un gran chico. No te veo como pareja, pero espero que podamos ser amigos. Espero que no te hicieras ilusiones", fue la respuesta que le dio por WhatsApp la chica al joven, quien respondió de una forma que no fue del agrado de la muchacha.

"No, en absoluto, yo pienso lo mismo, así que mejor que pienses así", estas fueron las palabras que escribió el joven y que provocaron el enojo de la chica, quien comenzó a atacarlo, incluso se burló de su aspecto físico, asegurando que se estaba quedando calvo.

Como podrás apreciar en nuestra galería, el joven no toleró todos los insultos que la chica le escribió por WhatsApp y decidió darle un contundente mensaje, el cual fue calificado como épico por los usuarios en las redes sociales, sobre todo en Facebook.

