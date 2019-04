YouTube viral: hombre se lanza de tobogán, pero calcula mal y sufre dolorosa caída [VIDEO]

En YouTube está causando sensación un video viral que nos muestra el momento exacto en que un hombre sufre un brutal accidente, luego de que se lanzara de un tobogán casero y no calculara bien el lugar dónde debía estar instalada la piscina. Las imágenes son tendencia en Estados Unidos, México, España, entre otros países.

Tener una piscina en casa es el sueño de miles de personas, especialmente en Estados Unidos, donde se grabó este video que en poco tiempo ha dado la vuelta al mundo, esto gracias a que muchos usuarios en las redes sociales no dudaron en compartirlo, ya que el sufrimiento del hombre les causó mucha risa.

Como podrás apreciar en las imágenes, que superaron los 16 millones de reproducciones en YouTube, la familia de este hombre instaló un inmenso tobogán en su casa; sin embargo, se gastaron todos sus ahorros en la resbaladilla y no pudieron costear una piscina, por lo que decidieron comprar una portátil.

Por si no lo sabes, estas piscinas están hechas de plástico y no son muy grandes, por lo que son utilizadas comúnmente por los niños, aunque hay adultos que también las usan, pero no de la forma en la que quería hacerlo este hombre estadounidense, cuya locura lo volvió 'famoso' en YouTube.

En el material audiovisual, que fue compartido por el canal de YouTube 'Random Para Todos', podemos ver que el hombre logra lanzarse del tobogán y pensaba caer en la piscina de plástico que su familia había instalado muy cerca, pero no fue así, ya que estaba muy cerca.

Esto provocó que el hombre sufra un aparatoso accidente y cayera fuera de la piscina, un hecho que hizo reír a los miembros de su familia de este sujeto y a miles de personas que vieron las imágenes publicadas en YouTube, las cuáles no tardaron en viralizarse en las redes sociales.

Así que ya lo sabes, si no quieres ser la nueva 'estrella' de YouTube, por ningún motivo decidas lanzarte de un tobogán a una piscina de plástico, ya que lo más probable es que eso no acabe bien, especialmente para tu espalda que terminará toda adolorida.