Facebook viral: papá “pelucón” se cortó el cabello y así reaccionó su bebé al verlo [VIDEO]

En Facebook, el video de un bebé y su padre ha provocado la ternura de miles de usuarios, quienes fueron testigos del dramático momento que vivió el pequeño al ver ingresar a su progenitor con un radical cambio de look. ¿Qué pasó? Entérate de todo en la siguiente nota.

Un cambio de look puede ser un aspecto muy positivo para las personas; sin embargo, no siempre resulta ser del agrado de nuestros seres más cercanos. Este particular momento lo comprobó un hombre que llegó a su hogar con un aspecto distinto y dejó asombrado a su bebé.

En las imágenes de Facebook se puede apreciar la épica reacción que tuvo un bebé al ver ingresar a su padre con un nuevo corte de cabello. Los responsables del video hicieron hincapié en que era la primera vez que ambos se encontraban luego del radical cambio de look y no dudaron en grabar la épica reacción.

El hombre con el nuevo corte cabello ingresa al cuarto donde se hallaba su bebé esperando su almuerzo, cuando de pronto, las lágrimas de desconsuelo del pequeño no se hicieron esperar tras ver a su padre completamente distinto. En las tiernas imágenes de Facebook se observa cómo el bebé se agarra el rostro como símbolo de indignación al observar el nuevo aspecto de su padre.

Hasta el momento, el clip difundido en Facebook ha recolectado más de seis mil compartidos, siete mil comentarios y cientos de reacciones. “Lo quería ver cómo antes”, “Comenzó a llorar, luego miró otra vez, se llevó la mano a la cabeza y terminó… me muero por aquí”, fueron los comentarios más resaltantes en las redes sociales, mientras que otros no dudaron en burlarse del momento. “Yo, cuando miro mi cuenta bancaria”, comentó.

