WhatsApp: triste historia de chica que intenta regresar con su ex hasta que descubre terrible realidad [VIDEO]

No podía creerlo. Una reciente conversación de WhatsApp muestra el triste momento que vivió una joven al enterarse un terrible secreto de su ex pareja. La protagonista del chat que se filtró en las redes sociales, intentó regresar con quien le fue infiel.

Cientos de conversaciones de casos de la vida real que se han compartido en diversas redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram han logrado captar la atención de usuarios de México, Estados Unidos, Perú entre otro países.

Este nuevo caso en WhatsApp presenta la reacción de una chica, quien recibió el mensaje de su ex pareja, después de estar separados por años. Tal como se puede leer en el video viral, la joven fue víctima de infidelidad, por ello decidió acabar con la relación.

“Lo he pensado bastante y ... a pesar de que estoy consciente de cómo son las cosas. Decidí darle una segunda oportunidad a mi ex y no quiero que se metan más en mi vida. Son mis amigos y todo pero esta vez no me digan nada”, escribió la muchacha en el grupo de WhatsApp que tenía con sus amigos, luego de recibir mensajes de su ex novio.

Los amigos indignados por el mensaje de su compañera vía WhatsApp aceptaron su decisión y le recordaron el daño que el novio infiel le hizo a la protagonista de la conversación.

A los minutos, ella recibió un extraño mensaje de su ex, quien se disculpaba: “Perdóname. Iré con mi hijo y mi esposa para que sepas que voy en serio”, escribió el joven.

Resulta que el muchacho quería disculparse con la joven a quien le fue infiel mas no retomar con la relación ya que tenía un hijo y estaba casado con la persona con quien engañó a su anterior pareja. Este caso de WhatsApp se ha vuelto viral en diversas redes sociales.

Mira aquí la conversación de WhatsApp: