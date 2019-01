Facebook: encontró a perro callejero temblando de frío y lo que hace después emocionó a miles [VIDEO]

En Facebook se hizo viral una emocionante escena que llamó la atención de miles de usuarios, ya que una mujer realiza un noble gesto de amor con un perro que temblaba de frío. El acto de la chica ha hecho que los internautas tenga fe en la humanidad.

Las cámaras de seguridad de un café en Turquía grabaron el preciso momento en que la mujer aparece en la escena sin apartar la vista de un perrito tendido sobre la calle mientras tiembla de frío.

Y es que varios usuarios de Facebook, señalaron que el perro estaba muriéndose de frío por el clima que vive Turquía en esta época del año, asimismo se lo ve echado en la puerta del establecimiento, esto conmueve a Duygu Elma, que decide darle un abrigo para que entre en calor.

En la grabación compartida en otras redes sociales, se observa a la chica quitarse su bufanda y colocarla sobre el perro como una manta. Todo esto con la meta que no pase frío debido al intenso clima. "No me imaginé que mis acciones recibirían tanta atención. Estoy muy sorprendida por ello. El clima era demasiado frío. Yo simplemente no pude evitarlo cuando lo vi temblando”, dijo la señorita.

El clip compartido en Facebook se ha vuelto viral y hasta el momento cuenta con más de 500 mil reproducciones y cientos de comentarios positivos hacia Elma.

MIRA EL VIDEO AQUÍ: