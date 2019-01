Facebook: parodian a Pedro Chávarry cantándole una serenata al fiscal José Domingo Pérez [VIDEO]

Un video compartido en una página de Facebook sorprendió a varios peruanos, en el cual se muestra al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, José Domingo Pérez y el presidente de la República, Martín Vizcarra, en una divertida parodia animada.

La página de Facebook responsable de publicar la parodia fue ‘El dardo’, que tituló el video con la frase “Serenata fiscal (renuncia del fiscal de la Nación)”, aprovechando la difícil situación que está pasando Pedro Chávarry.

En la descripción del video de Facebook colocaron: “No me cabe duda que los fiscales tienen sus preferencias y para mí no hay héroes hasta no ver a PPK, Alan García, Susana Villarán, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Nadine Heredia y la embajadora Susana De la Puente en prisión. No olviden que Pablo Sánchez hizo poco o nada como Fiscal de la Nación”.

Como se aprecia en la parodia de Facebook, Pedro Chávarry tenía una guitarra y empieza a tocar la canción ‘Perdóname’ interpretado por Camilo Sesto, con el objetivo de dedicarle una serenata a José Domingo Pérez.

Una parte de la letra de la serenata que canta Chávarry: “Perdóname, cuando te digo que no te quiero ya, son palabras que nunca sentí, que hoy se vuelven contra mí. Perdóname, perdóname, Domingo, perdóname, si hay algo que quiero eres tú”.

Sin embargo, al final del video de Facebook, sale el presidente de la República, Martín Vizcarra, quien le dijo al fiscal del caso de Lava Jato una frase: “Domingo no lo escuches, pasa para adentro “.

Cabe resaltar, que Pedro Chávarry renunció a su cargo de fiscal de la Nación, a través de un comunicado publicado en su cuenta de Twitter, luego que asumió el cargo en el mes de julio del 2018.

Aquí te dejamos el video compartido en la página de Facebook llamada 'El dardo', que provocó asombro en peruanos.