Facebook: ¿sabes cuánto dinero gana un cómico ambulante al día? uno de ellos lo reveló y miles han quedado en shock [VIDEO]

¿Ingenioso o terrible método? Un cómico ambulante reveló cómo y cuánto dinero consigue en un día de trabajo, sorprendiendo a miles de usuarios de Facebook, quienes se sorprendieron por el monto y con lo que hacen para que las personas tengan que darles su dinero.

En Facebook y en otras redes sociales, los usuarios dejaron mostrar su rechazo por al actitud que tuvieron estos cómicos callejeros quienes obligaban a los usuarios a colaborar con ellos tras realizar su acto cómico; sin embargo, un nuevo video compartido en Facebook ha reavivado la polémica puesto que uno de estos humoristas mencionó cuánto podría llegar a ganar en un solo día de trabajo, algo que ha sorprendido a miles de usuarios en dicha red social no solo por la cifra, sino por la forma en la cual lo logran.

Un video filtrado en Facebook nos reveló parte de una de las reuniones que tuvieron los cómicos ambulantes en la Asociación de Cómicos Ambulantes Urbanos Internaciones (Aacui); en una de estas reuniones uno de ellos mencionó cuánto pueden llegar a ganar en sus espectáculos callejeros; la cifra ha dejado sin palabras a algunos usuarios de Facebook quienes no dudaron en comentarlo en dicha red social.

Tal como podemos ver en el video, el cual ya cuenta con más de 3 mil reproducciones en Facebook el cómico ‘Mono Pavel’ y Jofre Vásquez protagonizan una conversación en la cual mencionan el dinero que les pagarían por uno de sus espectáculos en un coliseo; sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que otro de los ‘cómicos de la calle’ afirmó que en solo uno de los espectáculos que realizan puede llegar a ganar hasta S/ 800 soles.

Sin embargo, lo que más ha generado molestia en cientos de usuarios es la confesión de este cómico ambulante quien afirmó que dicha suma de dinero solo la conseguía si "obligaba al público a colaborar".

“¿Por qué sacaste S/ 800?, ¿por mostrar arte? No, porque yo los he presionado a la gente, los he obligado a la gente”, se puede escuchar decir al ‘cómico’ ambulante en este video viral; dicha conversación ha generado todo tipo de reacciones en Facebook, donde miles no dudaron en mostrar su rechazo por esta actitud que tuvo el cómico al referirse a su público.

“Deplorable esta actitud de alguien quien dice ser un artista de la calle”; fue uno de los duros comentarios que se pudo rescatar de dicha publicación, la cual ya cuenta con miles de reacciones en Facebook.

Aquí el video que ha desatado la polémica sobre los cómicos ambulantes y se ha viralizado en Facebook.

MIRA EL VIDEO AQUÍ: