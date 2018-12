WhatsApp: escucha el audio de amor más triste que se ha hecho viral en las redes sociales [VIDEO]

Llorarás al oírlo. En de YouTube, se ha vuelto tendencia la trágica historia de amor que un muchacho cuenta a través de un audio de WhatsApp. El registro que se ha convertido en el viral más triste de las redes sociales, ha conmovido a más de 609 mil usuarios.

Si has perdido un amor y todavía no lo has superado, el siguiente audio viral de WhatsApp te podría ayudar a calmar las penas. "Adiós examor", titular el clip que está alborotando las redes sociales por ser demasiado nostálgico.

El joven del registro de WhatsApp cuenta su historia de amor y cómo logró superar una ruptura, aunque todavía recuerda a esa persona especial. A pesar que su relación terminó hace tiempo, él se consuela pensando que la mujer a la que amó se encuentra feliz, pero en los brazos de otro.

El audio que fue colgado en YouTube por el usuario Luis Hurtado, es más un ejemplo de superación y resiliencia, por lo mismo se ha vuelto viral en las redes sociales. "Adiós examor, te lo digo sin dolor en el corazón. Es difícil, es incómodo y es triste, pero nunca dejas de sorprenderme durante el día", comienza narrando el joven.

Escucha el audio completo de WhatsApp que ha sido reproducido por más de 600 mil internautas en YouTube.