YouTube viral: revelan presunto mensaje ‘satánico’ que surge al oír una conocida canción infantil al revés [VIDEO]

El ‘Osito Gominola’ fue un curioso personaje que se volvió viral en YouTube por su pegajoso tema el cual resultó ser muy querido por millones de infantes, quienes bailaron al ritmo de este pequeño personaje; sin embargo, un video ha causado polémica puesto que todo parece indicar que al reproducir al revés este tema musical para menores, podrás descubrir un inesperado mensaje “satánico”.

El descubrimiento ha dejado aturdidos a miles de usuarios de YouTube quienes afirmaron haber escuchado este tema musical de pequeños sin imaginar que escondería este gran secreto que ya ha dado la vuelta al mundo.

Sorpresa, dudas y todo tipo de comentarios ha generado en YouTube un video que ja sorprendido a los millones de usuarios que han escuchado dicha canción en la que se puede ver a un pequeño osito de goma bailar al ritmo de una pegajosa música infantil.

Un usuario de YouTube decidió hacer un pequeño “experimento” y logró descubrir un aterrador secreto que encierra esta pegajosa canción llamada “Osito Gominola”; si bien es cierto, esta canción no tendría nada de extraña al escuchar su letra de forma normal, todo indicaría que al reproducirla al revés surge un mensaje “satánico” que ha dejado atónitos a miles de usuarios.

“Niño malo yo soy malo. No vas a decir ni una mi****. Jesús no existe a mi me vale v***”, se puede escuchar recitar en la popular canción infantil cuando se escucha el “Osito gominola” al revés.

Miles de usuarios de YouTube no pudieron creer lo que escuchaban puesto que esta inocente canción encerraría este mensaje que ha sido calificado como “satánico” por diversos usuarios de dicha red social.

“El Osito gominola es un demonio”, “Me arruinó la vida”, “Jamás me lo imaginé”; fueron algunos de los comentarios que se pudieron rescatar de dicha publicación que ya cuenta con miles de reproducciones en YouTube donde el asombro por este destape ha sido muy grande.