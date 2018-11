Facebook: Cebra y burro tuvieron una cría y su adorable aspecto sorprende a usuarios [FOTOS]

Te enamorarás al verlo. A través de Facebook se ha viralizado las fotos de una de las especies más tiernas del planeta nacida en una granja de Reino Unido. Y es que no se trata de cualquier animal, este es un híbrido que fue concebido gracias al cruce de una cebra y un burro.

Un apuesto burrito de cuatro años llamado Rag fue el afortunado que conquistó el corazón de una linda cebra llamada Ziggy. La elección no fue fácil pues la hembra vivía con nueve asnos machos dentro de un corral por lo que era inevitable el cruce.

La encantadora cría se llama Zippy y su cuerpo es muy parecido a su padre sin embargo sus piernas son rayadas como las de su madre que lo cuida siendo muy amorosa. Pero el híbrido al ser mitad salvaje es muy inquieto y juguetón lo que le ha dado más de un dolor de cabeza.

La dueña Kristine no se percató que Ziggy estaba preñada hasta que un día abrió las cortinas de su cuarto y miró el corral sorprendiéndose que había un miembro más en la familia. "No los forcé a aparearse. Han estado cuatro años juntos por lo que no pensé que iba a suceder. Aunque en secreto lo deseaba"

Pero Zippy no es el primer mestizo de estas dos especies que nace en Reino Unido, el primero de ellos fue Zambi que vive desde hace un tiempo en un santuario que lo mantiene protegido y le brinda todos los cuidados que necesita.