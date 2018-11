Facebook viral: estudiantes usan el "¡Cállese viejo lesbiano!" para hacer importante pedido a su profesor [VIDEO]

En Facebook sigue el furor del meme del dinosaurio del “¡Cállese viejo lesbiano!”, esto ha generado que varias personas realicen su propia versión y lo compartan en redes sociales. Esta vez unos jóvenes se sumaron a este viral para hacer un pedido a su profesor.

Los alumnos se sumaron a la moda del pegajoso remix del “¡Cállese viejo lesbiano!” que se hizo popular en Facebook, con la finalidad de aprobar su ciclo, que generó miles de risas en los usuarios.

Como se escucha la nueva letra en el video del remix del “¡Cállese viejo lesbiano!” en Facebook que dice: “Profe, profe, profe un punto, no estudié para mi examen, ya pe profe no me jale”.

Las imágenes de Facebook tienen una duración de unos 30 segundos, pero esto fue suficiente para que los jóvenes le hagan un insólito pedido a su profesor para que les otorgue un punto más para poder aprobar.

Miles de usuarios en Facebook se sintieron identificados con esta nueva versión del “¡Cállese viejo lesbiano!” y no dudaron en querer compartirlo con sus profesores para sumarse al pedido de los jóvenes.

Esta no es la primera vez que el curioso dinosaurio del “¡Cállese viejo lesbiano!” sale bailando y cantando con otro tipo de música y letra, ya que hace unos días se le vio en modo navideño, con el sonido de un conocido villancico.

Además que varias instituciones del Estado como los ministerios de Producción del Perú y de Desarrollo e Inclusión Social, que crearon sus propias versiones para lanzar importantes campañas y lo compartieron en Facebook.

Mira el video viral de Facebook: