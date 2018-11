Facebook viral: jerga peruana "estoy Chihuán" se internacionaliza y llega a los Estados Unidos [VIDEO]

Un video compartido en Facebook está causando furor en miles de usuarios tras mostrar a una señora que vive en los Estados Unidos decir la popular jerga peruana “estoy Chihuán”, que hace referencia al estado económico.

Recordemos que esta polémica frase se hizo famosa en redes sociales tras las declaraciones de la congresista de Fuerza Popular, Leyla Chihuán, quien aseguró que no le alcanzaba su sueldo, lo cual generó diversas reacciones.

La usuaria de Facebook de nombre Maria Cenely Gonzalez subió el video, en el cual se aprecia a una señora, quien está al parecer en el comedor de algún lugar en Estados Unidos, mientras está preparando la comida, dijo la jerga peruana.

“Are you crazy?..I am Chihuán”, expresó la señora, tal como se escucha en las imágenes de Facebook.

La persona quien estaba grabando el viral de Facebook quedó sorprendida al escucharla, y decidió preguntar lo que significaba la polémica frase, a lo que ella respondió: “Is a poor broke b#*$”.

Varios usuarios en Facebook han calificado el viral como el “estoy Chihuán versión USA”, además escribieron diferentes comentarios. El video se ha vuelto viral en cuestión de horas, y ya cuenta con miles de reproducciones.

“I don’t have money. I am Chihuán”, “Are Chihuán? Get it?”, “Chihuán en inglés a poor broke”, “se internacionalizó”, estos y otros comentarios se puede leer en el video compartido en Facebook.

Cabe resaltar que la jerga peruana “Estoy Chihuán”, se ha vuelto popular al ser blanco de diversos memes, además varios lo usan para decir como “estoy misio”.

Mira aquí el video viral de Facebook: