Facebook: profesora usa memes para calificar las tareas de sus estudiantes [VIDEO]

En Facebook, una profesora de los Estados Unidos causó gran asombro en las redes sociales por el curioso método que usa para calificar a sus alumnos e incentivarlos a mejorar con sus tareas asignadas, hecho que ha dado la vuelta al mundo.

Ainee Fatima, es la profesora del colegio Illinois en Estados Unidos y quien ha conquistado Facebook por usar memes en las tareas de sus estudiantes como símbolo de sus notas. Los resultados de esta insólita idea han sido muy positivas en los estudiantes.

Para los adolescentes que viven conectados a las redes sociales, los memes son una perfecta estrategias que los ayuda a motivar, es por ello que la profesora creó el método que consta en imprimir imágenes de graciosas en Internet y convertirlos en stickers para luego pegarlas en trabajo de los alumnos.

En una entrevista con la docente de 27 años, ella indicó que los memes se han convertido en parte de una “cultura textual”. “Por qué no usar este tipo de comunicación en la clase”, sugirió Fatima quien es tendencia en Facebook.

Ainee decidió hablar en el lenguaje de la moda viral de Facebook, Instagram y otras las redes sociales para que sus estudiantes se sientan más comprometidos y puedan tener una mejor calificación motivada. Aquí te compartimos el video que la estadounidense compartió en su cuenta de Twitter.

I love grading with my new stickers! pic.twitter.com/4K66qQblSJ