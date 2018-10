¿Dónde está Julio?: Reportera de ATV repitió en vivo lisura que se hizo viral [VIDEO]

El incidente que se hizo viral en YouTube este viernes sigue dando que hablar. Beto Ortiz entrevistó en su programa a los protagonistas, los reporteros de ATV Angie Espejo y Julio Fernández, quienes revivieron el momento que se compartió todo el día en las redes sociales.

Una visiblemente avergonzada Angie Espejo inició pidiendo disculpas por el exabrupto y afirmó que el hecho tomó por sorpresa a todos pues es considerada toda una profesional por sus colegas en la casa televisora. Posteriormente la reportera explicó la circunstancias en las que ocurrió el desliz.

"7 en punto yo tenía que estar parada frente a cámara, 7 y tanto me dicen dale pase a Julio, yo no sabía qué Julio y si me lo decía a mí o lo decía dentro del switcher. [...] mi error fue no esperar un poco, bajo un poquito el micro y digo dónde está Julio", relató la reportera.

Fue en ese momento donde Beto Ortiz instó a Espejo a repetir la lisura que se le escapó en vivo. La reportera, aunque renuente al principio, reiteró la frase completa provocando los aplausos del personal de producción.

"Bajo un poco el micro, y entredientes y con la voz un tanto amarga por la desesperación del retorno digo ¿dónde m#$'x está Julio?", contó.

Ya más relajada y confortada por el apoyo de Beto Ortiz, Angie Espejo pudo disfrutar de la inusitada fama conseguida. El resto del programa se dedicó a repasar los frutos del hecho como las piezas publicitarias de distintas marcas, los memes e incluso una canción.

Aquí puedes ver el segmento completo.