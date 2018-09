Facebook: conoce el verdadero significado de ‘pack’, ‘ganso’, ‘papu’ y otras palabras que usan los jóvenes en la red social

Facebook es una de las redes sociales más utilizadas por los jóvenes de hoy en día; dentro de dicha red social se comparten diversos contenidos entre los usuarios de todo el mundo y se interactúa a diario por lo que cada cierto tiempo surge un ‘vocabulario’ propio, el cual llega cargado de cierto tipo de palabras o frases peculiares, las cuales son muy utilizadas por los usuarios de dicha red.

Si eres una persona que tiene más de 30 años, seguramente este tipo de palabras te resultarán muy extrañas o poco 'comprendibles', por lo que te recomendamos leer esta pequeña ‘guía’ que te permitirá conocer el significado de cierto tipo de palabras o frases que de hecho has leído en alguna publicación de Facebook.

Según se sabe, este tipo de nuevos términos surgieron por videojuegos como Dota, League of Legends y recientemente Fortnite; sin embargo, con el paso de los meses se popularizaron enormemente en Facebook y diversas redes sociales.

De seguro alguna vez has leído “Pasa el pack”, “Lanza el zelda”, “Papu, el ganso espera”; estas son algunas de las frases que se suelen ver en Facebook y cuyo significado no has entendido. Pero no te preocupes, te enseñamos el verdadero significado de estas palabras las cuales son muy utilizadas por los jóvenes millenials en redes sociales.

Pack

Un conjunto de fotografías y videos íntimos de una persona.

Papu

Amigo, compañero, varón.

Zelda

Se utiliza para solicitar al ‘Link’ de una página web. Se usa para pedir el url directo de un portal.

Ward

Suele aplicarse para ‘Guardar’ o estar pendiente de una publicación. También se suele remplazar por un punto (.)

Elfa

Tu novia, tu enamorada, tu pareja sentimental.

Repoio/ Rechiken

Algo ya visto con anterioridad, ya replicado en otro portal o ya visto.

Ganso

Suele utilizarse para hacer alusión al miembro sexual masculino.

Rufián

Se aplica a una persona de quien se solicita un material, ya sea fotos y videos.

Sape

Se utiliza como una expresión de conformidad con lo que se muestra o hace; se popularizó de la mano de un conocido youtuber conocido como "El Bananero"

Ricolino

Algo muy deseado y ‘suculento’ para la vista o el gusto.