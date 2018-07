Twitter: Libélula que 'besó' al portero de Francia en el Mundial estrena cuenta

La Selección de Francia, la primera en pasar a cuartos de final en el Mundial de Rusia 2018, está conquistando también las redes sociales. Esta vez el arquero francés Hugo Lloris es el centro de atención porque la libélula se metió a su boca, a solo minutos de jugar ante Uruguay, acaba de abrir una cuenta en Twitter.

El "beso", como han interpretado algunos en la red, ahora es otra vez noticia porque supuesta libélula manda mensajes de amor y de aliento a través de Twitter al portero francés. El perfil se hace llamar "The Lloris Dragonfly" (Libélula de Lloris) y fue creada el 6 de julio.

En la primera publicación, la usuaria agradece al guardameta por haberse tomado una foto con ella.

Cheers for the selfie Hugo Lloris. A great moment for me and my family pic.twitter.com/V1gwYY8DAZ