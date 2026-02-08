¿Qué es la tecnología Silicon-Carbon de las baterías y por qué ofrecen más autonomía?

A estas alturas, la autonomía de los smartphones es una preocupación para la mayoría de usuarios de todo el mundo, sea cual sea la gama de móvil que tengan. Ante este escenario, la tecnología de baterías ha evolucionado en los últimos años para ofrecer mayor duración sin comprometer el diseño y hay soluciones interesantes que se han diseñado para aligerar el peso, mientras se optimiza su tiempo de uso efectivo. ¿Qué es Silicon-Carbon? Te contamos.

Silicio-Carbono: de esto trata

Al respecto, Honor es la primera firma que ha integrado la tecnología de batería Silicio-Carbono en sus teléfonos desde 2024, con el propósito de brindar mayor capacidad energética en dispositivos cada vez más delgados. ¿Cómo es posible?

TE RECOMENDAMOS TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

Las baterías de iones de litio, que es el estándar en la mayoría de smartphones, enfrentan limitaciones de capacidad al buscar diseños más compactos. En este caso, la tecnología Silicio-Carbono reemplaza parcialmente el grafito del ánodo con silicio, por lo que permite almacenar más energía en el mismo volumen.

Esto se traduce en baterías de mayor capacidad sin aumentar significativamente el tamaño o peso del dispositivo. Además, con el Silicio-Carbono mantienen un rendimiento constante incluso bajo uso intensivo, para ofrecer una experiencia más confiable para el usuario más exigente (gaming, productividad, entre otros)