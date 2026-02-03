HOYSuscripcion LR Focus

¿Tu router no funciona? Las mejores soluciones para conectarte a internet en casa

Si tienes problemas de conectividad en tu hogar, hay opciones que puedes explorar para retomar tu punto de acceso a internet sin mayores complicaciones. Te enseñamos.

Es uno de los problemas más frecuentes en casa. Foto: Composición / Gemini
Quedarse sin conexión a Internet en el hogar puede ser un gran inconveniente, ya sea porque se produzca un corte de red o una falla del router. Para quienes trabajan a distancia o disfrutan del entretenimiento en línea, es esencial contar con soluciones alternativas que se puedan aplicar sin depender de técnicos especialistas. Para ello, te presentamos algunas opciones tecnológicas que puedes emplear para restablecer tu conexión.

Compartir datos móviles (Tethering)

En este caso, tu smartphone puede ser la solución más inmediata y práctica. Si dispones de una tarifa de datos móviles, puedes transformar tu teléfono en un punto de acceso WiFi. Esta función permite que otros dispositivos se conecten a la red móvil de tu teléfono. Para ello, comparte internet desde los ajustes, pero recuerda que al ser una función que se ejecuta constantemente, la batería de tu móvil se agotará rápidamente.

Router MiFi (Portátil con SIM)

Los routers MiFi son dispositivos compactos y portátiles que operan con una tarjeta SIM. Integran su propia batería y crean una red WiFi, utilizando los datos móviles de la SIM. Puedes adquirirlos ante una emergencia e incluso sirve para viajes. Recuerda que este tipo de enrutadores funcionan mejor cuando están enchufados.

Router con doble WAN (Failover)

Los routers con doble WAN (Dual WAN) o función de "failover" están diseñados para operar con dos conexiones a Internet de forma simultánea. Estos equipos pueden conectar tu fibra principal y, ante una falla, conmutar automáticamente a una segunda conexión (otra fibra, una SIM o un USB 4G/5G) hasta que el servicio principal se restablezca. Sin embargo, considera que esta opción requiere de una inversión en un router especializado y una segunda fuente de conexión a Internet.

Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI/UPS)

Si la interrupción del servicio de Internet se debe a un corte de electricidad que afecta tu router principal, un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) es una alternativa. Estos dispositivos, que varían en tamaño, funcionan como baterías avanzadas que proveen energía a tus equipos, incluido el router, durante un corte de luz.

  • Ventajas: Mantiene el router y otros dispositivos esenciales operativos durante cortes de energía.
  • Desventajas: Solo soluciona la falta de electricidad, no un problema con la línea de Internet o el router.
