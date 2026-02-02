Google cuenta con una gran cantidad de servicios que gozan con millones de usuarios activos y ahora se conoce que tienen un innovador mapa experimental que permite identificar zonas con riesgo de inundaciones en casi cualquier parte del mundo. La herramienta, que se enfoca en inundaciones fluviales y repentinas, ofrece una visualización detallada para anticipar peligros y mejorar la preparación ante eventos climáticos extremos. ¿Cómo acceder?

Es importante precisar que el mapa revela un alto riesgo de inundaciones en diversas regiones, que suelen enfrentar una saturación hídrica. Se trata de una funcionalidad crucial ante la previsión de intensas lluvias.

Mapa de inundaciones: así funciona

Para acceder a esta herramienta, debes dirigirte al portal sites.research.google/floods. La interfaz presenta un mapa mundial con una columna de control en el lado derecho, donde es posible activar o desactivar diferentes visualizaciones de riesgo. Por defecto, el programa muestra las áreas con mayor peligro de inundación repentina a nivel global y sí, las de Perú también (Lima Metropolitana y parte de Arequipa, por ahora).

El mapa permite realizar zoom en áreas específicas y activar una vista híbrida que combina el territorio con imágenes satelitales. Los puntos de colores indican el nivel de peligro de inundación de cada zona. Al seleccionar uno de estos, se despliega una ventana a la izquierda con información ampliada, que incluye la evolución de los riesgos y la fuente de los datos.

Este desarrollo de Google busca proporcionar una herramienta utilitaria para la gestión de riesgos naturales, con el apoyo de datos técnicos esenciales para la toma de decisiones informadas.