Tecnología

Este es el mejor sitio para poner tu router WiFi y tener internet rápido en toda tu casa sin interrupciones

La ubicación del router WiFi es crucial para optimizar la calidad de conexión en el hogar.

Se recomienda tener el router Wifi en un punto centro de la vivienda para mejorar la señal del internet.
Se recomienda tener el router Wifi en un punto centro de la vivienda para mejorar la señal del internet. | Foto: composición LR/Noticias Piura 3.0/ Freebie Supply

Normalmente, el router WiFi se ubica en distintos lugares de la casa para mejorar la señal. Sin embargo, hay un espacio dentro del domicilio que muchas personas pasan por alto y que puede ser determinante para optimizar la calidad de la conexión. Comprender la importancia de este punto puede marcar la diferencia en el rendimiento de tu red.

La altura en la que se ubica el router WiFi es clave para asegurar una cobertura más amplia y estable en el hogar, ya que permite que la señal se distribuya de forma uniforme y supere obstáculos que puedan afectar su rendimiento. Ubicarlo en un punto estratégico ayuda a mantener una velocidad óptima durante la navegación.

Los especialistas también recomiendan tener reiniciar el módem periódicamente. Foto: Business Insider

Los especialistas también recomiendan tener reiniciar el módem periódicamente. Foto: Business Insider

¿Cuál es el mejor sitio para colocar el router de WiFi?

Colocar el router en un lugar central, elevado y despejado ayuda a maximizar el alcance de la red inalámbrica. Así, el módem emite señales en todas las direcciones del domicilio. Por ello, no se recomienda ubicarlo en esquinas o en los extremos de la vivienda, ya que esto reduce la cobertura y debilita la conexión para quienes usan dispositivos como laptops, celulares o tabletas.

Además, ubicar el router en un punto céntrico beneficia especialmente a las viviendas de tamaño mediano. Esta ubicación también reduce la posibilidad de que las personas recurran a conexiones externas o improvisadas —como intentar captar la señal de una vivienda vecina—, ya que garantiza una cobertura más estable y confiable dentro del propio hogar.

¿Qué hacer para mejorar la velocidad del internet?

Para mejorar la velocidad de internet, los especialistas aconsejan reiniciar periódicamente el módem y el router, además de limitar la cantidad de dispositivos conectados y evitar el uso simultáneo de aplicaciones que consumen muchos datos. También es fundamental optimizar la ubicación del equipo y considerar una actualización si el modelo es antiguo. En cuanto a la navegación, eliminar el caché y las cookies puede agilizar la carga de las páginas. Para quienes buscan una conexión más estable, el uso de cable Ethernet sigue siendo la alternativa más efectiva.

