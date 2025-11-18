HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     EN VIVO: mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Tecnología

Caída de Twitter y ChatGPT: usuarios reportaron fallas en X y el chatbot de inteligencia artificial de OpenIA

La red social X (antes Twitter), al igual que ChatGPT, presentan problemas para ingresar a las plataformas digitales. Estas no son las únicas portales web que reportan fallas en su sistema.

Usuarios reportan caída de X y ChatGPT.
Usuarios reportan caída de X y ChatGPT. | Foto: Composición LR/IA.

No es tu Internet. Miles de usuarios de X (Twitter) a nivel global han reportado problemas de funcionamiento. La popular red social de Elon Musk no es la única plataforma que viene presentando fallas. Otros servicios como ChatGPT, Canva, League of Legends, y más, también están presentando problemas. Esto se debería a que Cloudflare, la red global de conectividad en la nube, ha sufrido una caída.

Caída de Cloudflare. Foto: X

Caída de Cloudflare. Foto: X

Hasta el momento, la empresa ha comunicado que viene solucionando el problema para poder restablecer todos sus servicios. Según el mensaje, los ingenieros de Cloudflare hicieron unos ajustes en sus sistemas y han logrado que dos servicios específicos, llamados Access y WARP, vuelvan a funcionar correctamente.

TE RECOMENDAMOS

¿RUSIA HIZO EL RIDÍCULO CON SU ROBOT ESTRELLA? | TECHMOOD
Mensaje de Cloudflare.

Mensaje de Cloudflare.

Noticia en desarrollo

Notas relacionadas
Elon Musk lanza Grokipedia, su enciclopedia para competir con Wikipedia y 'eliminar la propaganda'

Elon Musk lanza Grokipedia, su enciclopedia para competir con Wikipedia y 'eliminar la propaganda'

LEER MÁS
Caída de Twitter: usuarios reportaron fallas en X, la red social de Elon Musk

Caída de Twitter: usuarios reportaron fallas en X, la red social de Elon Musk

LEER MÁS
Alianza Lima dio el primer golpe en los octavos de la Copa Sudamericana: los mejores memes del triunfo blanquiazul ante U. Católica de Ecuador

Alianza Lima dio el primer golpe en los octavos de la Copa Sudamericana: los mejores memes del triunfo blanquiazul ante U. Católica de Ecuador

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Sabías que WhatsApp añadió varias funciones de WhatsApp Plus debido al éxito que tenían?

¿Sabías que WhatsApp añadió varias funciones de WhatsApp Plus debido al éxito que tenían?

LEER MÁS
No uses tu celular con la pantalla rota: estos son todos los peligros a los que te expones

No uses tu celular con la pantalla rota: estos son todos los peligros a los que te expones

LEER MÁS
¿Por qué mi celular indica que está cargando, pero no carga, y cómo arreglarlo?

¿Por qué mi celular indica que está cargando, pero no carga, y cómo arreglarlo?

LEER MÁS
Celulares de los 90 y 00 eran muy susceptibles a hackers, revela reciente estudio

Celulares de los 90 y 00 eran muy susceptibles a hackers, revela reciente estudio

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Tecnología

La billetera móvil evoluciona: De simple pago a eje de la fidelización empresarial

Modo avión de smartphones: ¿qué es y realmente es necesario activarlo en tus vuelos?

¿Te pueden clonar el WhatsApp? Descubre cómo protegerte del fraude digital de los ciberdelincuentes

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025