Caída de Twitter y ChatGPT: usuarios reportaron fallas en X y el chatbot de inteligencia artificial de OpenIA

No es tu Internet. Miles de usuarios de X (Twitter) a nivel global han reportado problemas de funcionamiento. La popular red social de Elon Musk no es la única plataforma que viene presentando fallas. Otros servicios como ChatGPT, Canva, League of Legends, y más, también están presentando problemas. Esto se debería a que Cloudflare, la red global de conectividad en la nube, ha sufrido una caída.

Caída de Cloudflare. Foto: X

Hasta el momento, la empresa ha comunicado que viene solucionando el problema para poder restablecer todos sus servicios. Según el mensaje, los ingenieros de Cloudflare hicieron unos ajustes en sus sistemas y han logrado que dos servicios específicos, llamados Access y WARP, vuelvan a funcionar correctamente.

Mensaje de Cloudflare.

Noticia en desarrollo