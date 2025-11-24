¿El fin de las agencias de viajes? Ya puedes pedirle a la IA de Google que busque vuelos por ti

Para muchas personas, encontrar las mejores ofertas para sus vuelos puede resultar un dolor de cabeza, en especial porque se suele consultar una amplia variedad de fechas en múltiples aerolíneas. Por esa razón, hay quienes prefieren apoyarse de las agencias de viaje o sitios web que se especializan en obtener dichos resultados, aunque la mayoría cobra un monto de comisión para esas labores. Sin embargo, ahora uno de los servicios de turismo más populares de Google se renueva con su IA para ofrecer esas facilidades, de forma gratuita y como si se interactuase con un asistente virtual.

Google Vuelos (o Google Flights) lanzó su capacidad denominada como ´Ofertas de vuelos´, su funcionalidad impulsada con inteligencia artificial, la cual es capaz de encontrar descuentos destacados sin perder tiempo con la búsqueda manual por horas. ¿Qué tiene de diferente? Básicamente, como usuario ya no tendrás que configurar tus combinaciones de fechas, plazos o destinos. Es suficiente con que escribas, como una petición cotidiana, y la tecnología automatizada que se basa en Gemini hará lo suyo.

Así puedes la IA de Google Flights

Según el blog de Google, señalan que para comenzar tu búsqueda puedes escribir algo como: “Quiero una semana de vacaciones en febrero desde Ciudad de México, busco un buen precio en un vuelo sin escalas a una ciudad con buen clima y buena comida”. De ese modo, la herramienta va a entender tu solicitud y se apoyará en datos en tiempo real para disponer un listado de opciones más relevantes, entre todas las ofertas disponibles de las aerolíneas y portales de reservas.

Por ejemplo, en nuestro caso quisimos poner a prueba la herramienta al introducir. "Busca los vuelos más baratos, entre el próximo enero hasta marzo, para llegar a países donde se encuentre una maravilla del mundo". Al cabo de unos segundos, fue posible visualizar una serie de ofertas precisas, con detalles de las empresas que operan los viajes y cuáles son los descuentos que evidencian las muestras.

Disponibilidad

El pasado mes de agosto, se presentó oficialmente Ofertas de vuelos, con un despliegue inicial en EE.UU., Canadá y la India. Sin embargo, desde este mes de noviembre, la capacidad comenzó a implementarse en más de 200 países, incluidos México, Brasil, Colombia, Perú y Argentina. También es compatible con más de 60 idiomas, como el español latinoamericano, el portugués brasileño y el francés canadiense.