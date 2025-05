¿El internet de tu celular va demasiado lento? Así podrás mejorar la señal sin instalar ninguna app

Los teléfonos inteligentes, sean Android o iPhone, pueden conectarse a internet mediante Wi-Fi o datos móviles. Por lo general, la conexión no presenta ningún inconveniente; sin embargo, en ciertas situaciones, la velocidad puede disminuir notablemente. Esto ocasiona la carga lenta de videos, fallos al descargar imágenes o incluso la imposibilidad de abrir páginas web.

En la actualidad, existen muchas aplicaciones que, supuestamente, permiten mejorar la calidad de la señal en tu smartphone; sin embargo, no es necesario descargar ningún software extraño en tu dispositivo. Lo más recomendable es seguir ciertos consejos y activar funciones ocultas que te permitirán optimizar la velocidad del internet en tu teléfono. Te las revelamos.

¿Cómo mejorar la señal de internet en tu teléfono?

Si tienes problemas con la conexión Wi-Fi, evita instalar aplicaciones 'milagrosas' que podrían contener malware. En su lugar, lo primero que debes verificar es la ubicación de tu router. Lo ideal es colocarlo en un lugar céntrico y elevado, como encima de un librero, para que la señal se distribuya de manera más uniforme en toda la casa y llegue con mayor potencia a tu celular.

También puedes apagar el router durante unos minutos y luego volver a encenderlo. En ocasiones, estos dispositivos mejoran su rendimiento simplemente al reiniciarse. Asimismo, es recomendable verificar cuántos dispositivos están conectados al Wi-Fi, ya que un exceso de equipos puede saturar la red e incluso podría haber intrusos que estén usando tu internet sin permiso.

Para saber cuántos dispositivos están conectados a tu Wi-Fi, puedes acceder a la configuración del router desde cualquier equipo que esté conectado a la red. Solo necesitarás el nombre de usuario y la contraseña que se encuentran en una etiqueta pegada al router. Si no sirven, comunícate con tu proveedor para solicitarlas. También hay apps como Fing, pero no bloquean dispositivos no autorizados.

Si todavía tienes problemas, prueba a olvidar la red Wi-Fi en tu teléfono y volver a conectarte, ingresando de nuevo la contraseña. También puedes cambiar de banda: en lugar de usar la de 2.4 GHz, opta por la de 5 GHz. Pocos lo saben, pero esta última es más rápida, aunque su alcance es menor, por lo que funciona mejor cuando estás cerca del router.

¿Qué funciones puedes activar en tu teléfono?

Muchos teléfonos inteligentes, especialmente los Android, poseen opciones ocultas que pueden ayudarte a mejorar la calidad de tu conexión a internet en cuestión de segundos. Actualmente, varias marcas tenen una función llamada Intelligent Wi-Fi, que cambia automáticamente entre redes o utiliza datos móviles cuando la señal Wi-Fi es demasiado débil.

Los pasos para activar la función Intelligent Wi-Fi pueden variar, según la marca del teléfono, incluso el nombre de esta función puede cambiar, encontrándose bajo denominaciones como "Cambio inteligente de red", "Asistente de Wi-Fi", "Dual Channel Acceleration", entre otros. Sin embargo, en la mayoría de los equipos, los pasos son los siguientes:

Entra a los ajustes del teléfono

Ve al apartado Conexiones

Pulsa en Wi-Fi

Presiona el ícono de tres puntos, ubicado en la esquina superior derecha

Se desplegarán varias opciones. Entre ellas, Intelligent Wi-Fi

Una vez dentro, tendrás que activar varias funciones desactivadas por defecto

Las opciones que deben estar activas son Cambiar a datos móviles, Cambiar a redes Wi-Fi mejores, Activar/desactivar automáticamente y Detectar redes sospechosas.

Algunas marcas incluyen tecnologías propias diseñadas para mantener una buena conexión a internet, incluso en lugares donde la señal suele fallar, como ascensores o sótanos. Por ejemplo, los celulares Oppo cuentan con una función llamada 'LinkBoost', que detecta y mantiene una señal más fuerte tanto en redes móviles como en Wi-Fi.

De acuerdo a la compañía, LinkBoost es una tecnología que “permite que el dispositivo combine y gestione de forma inteligente la conexión entre las diferentes redes disponibles”. De este modo, los usuarios siempre cuentan con la mejor señal posible en su celular, garantizando una experiencia en línea continua y sin interrupciones.

"Esta tecnología es un plus que potencia la conectividad y mejora significativamente la calidad de la experiencia digital. Además, garantiza que los usuarios puedan aprovechar al máximo todas las funcionalidades de su smartphone, sin preocuparse por las interrupciones o la pérdida de señal en momentos clave", resaltó la empresa asiática.