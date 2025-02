¿Por qué no debes esperar a que la batería de tu smartphone llegue a 0% para cargarlo?

Todos los teléfonos inteligentes, sean Android o iPhone, tienen un ícono (en la esquina superior de la pantalla) que nos indica el porcentaje de la batería. Aunque muchos suelen cargar su smartphone cuando tiene 20% o 10%, otros están acostumbrados a hacerlo cuando la energía se agota por completo, es decir, cuando llega a 0%. ¿Esto es recomendable?

A simple vista, dejar que tu celular se quede sin energía es una costumbre inofensiva, incluso algunas personas pueden pensar que retrasa la degradación natural de las baterías de litio. Sin embargo, muchos expertos en tecnología aseguran que, en lugar de cuidar la batería, estarás haciendo lo contrario, es decir, sin saberlo estás disminuyendo su vida útil.

¿Por qué se acostumbra a descargar las baterías al 0%?

Antes de que Samsung, Motorola, entre otras marcas, apostaran por las baterías de iones de litio, usaban baterías de níquel en sus celulares. Estas baterías, que eran de mayor tamaño y peso, eran más propensas a sufrir un problema llamado 'efecto memoria', el cual provocaba una reducción de su capacidad, si las cargábamos sin descargarlas totalmente.

Por ese motivo, durante muchos años, se recomendaba no cargar los celulares, a menos que se apagaran por completo. De esta manera, los usuarios cuidaban la batería y evitaban que sufra el 'efecto memoria'. No obstante, gracias al avance de la tecnología, esta práctica ya no es necesaria, ya que las baterías modernas no suelen tener este problema.

Solo las baterías de níquel debían descargarse totalmente para evitar el 'efecto memoria'. Foto: Fayerwayer

En la actualidad, si dejas que el porcentaje de batería de tu smartphone llegue al 0%, solo estarás acelerando su degradación, así que pronto notarás que su capacidad de retención de energía ha disminuido considerablemente. Es decir, tendrás que cargar tu dispositivo móvil con más frecuencia, ya que la batería no durará tanto como antes.

Vale resaltar que no está prohibido descargar totalmente la batería de tu smartphone, ya que puedes hacerlo cada tres o cuatro meses para calibrarla. Si tu teléfono se apaga de golpe, pese a tener 20% o 25% de energía, es necesario que lo calibres. Solo tendrás que descárgalo y cárgalo al menos dos veces seguidas. Si el problema sigue, se trata de un problema de hardware.

¿Cómo cuidar correctamente una batería?

Muchos especialistas concuerdan en que el porcentaje de batería debe estar por encima del 20%. Esta recomendación no solo debe aplicarse en smartphones, también en tablets y laptops. Por otra parte, tampoco deberías cargar tu dispositivo al 100%; cuando llegue a 80%, tendrías que desconectarlo para cuidar la batería y alargar su vida útil.

Otra manera de cuidar la batería de tu equipo es no usarlo mientras está cargando. Por ejemplo, muchas personas cometen el error de poner a cargar su smartphone y seguir utilizándolo para actividades que consumen muchos recursos: ver videos, jugar videojuegos, etc. Esto hace que el proceso de carga dure más de lo que debería.

Seguro habrás notado que, al cargar tu teléfono, este se calienta demasiado. Aunque esto es completamente normal, no debemos alargar ese tiempo, ya que el calor extremo provoca daños en la batería. Lo mismo ocurre si dejas tu equipo dentro de un auto o bajo los rayos solares (en la playa), sin saberlo estás degradando su batería.