La clonación de WhatsApp ocurre cuando un atacante logra acceder a la cuenta de un usuario, a menudo con el objetivo de robar información personal o suplantar su identidad. Para llevar a cabo este fraude digital, los ciberdelincuentes suelen utilizar técnicas de ingeniería social, engañando al usuario para que les entregue el código de verificación necesario para registrar el número en otro dispositivo. Una vez que el atacante tiene acceso a la cuenta, puede leer conversaciones, robar archivos multimedia y, lo que es aún más grave, utilizar la cuenta para estafar a los contactos del propietario original.

Es crucial estar alerta ante las señales de advertencia de un posible intento de clonación. Por ejemplo, si de repente notas que ya no puedes acceder a tu cuenta de WhatsApp o recibes mensajes solicitando el código de verificación, actuar rápidamente puede evitar que los atacantes ganen control total. Además, existen herramientas de seguridad dentro de la propia aplicación, como la verificación en dos pasos, que pueden proteger tu cuenta de este tipo de fraudes. Prevenir la clonación de WhatsApp no solo se trata de tener precauciones al usar la app, sino también de ser consciente de las amenazas digitales que constantemente nos rodean.

¿Cómo logran los ciberdelincuentes clonar tu cuenta de WhatsApp?

Aunque WhatsApp utiliza un sistema de autenticación para proteger las cuentas de sus usuarios, los ciberdelincuentes han encontrado formas de eludir esta barrera. Para acceder a una cuenta, todo lo que necesitan es el código de verificación que la aplicación envía al número registrado cuando se intenta iniciar sesión desde un dispositivo nuevo. Los estafadores suelen engañar a las víctimas haciéndose pasar por personal de soporte técnico o incluso por conocidos, convenciendo a las personas para que entreguen este código de verificación.

Una vez que los atacantes obtienen el código, pueden iniciar sesión en su cuenta desde otro dispositivo y tomar control total. Esto no solo les permite acceder a los mensajes y contactos del usuario, sino también suplantar su identidad. Los delincuentes suelen utilizar este acceso para pedir dinero o información a sus contactos, alegando emergencias urgentes o situaciones falsas que presionan a los amigos y familiares de la víctima a actuar rápidamente.

Protege tu WhatsApp: Consejos esenciales para evitar clonaciones y fraudes

Para proteger tu cuenta de WhatsApp, la plataforma recomienda activar la verificación en dos pasos. Esta función agrega una capa extra de seguridad, ya que no solo necesitas el código de verificación enviado por SMS, sino también un PIN de 6 dígitos que solo tú conoces. Además, nunca compartas este código ni el PIN con nadie, ya que el soporte de WhatsApp nunca te los pedirá. Si un tercero solicita tu código o PIN, es una señal clara de intento de fraude.

Otra medida crucial es revisar regularmente la lista de dispositivos vinculados a tu cuenta. En el apartado de Configuración - Dispositivos vinculados, podrás ver qué dispositivos están usando tu cuenta. Si detectas uno desconocido, elimínalo inmediatamente. Además, es importante estar atento a cualquier actividad sospechosa, como mensajes o enlaces desconocidos. Si recibes correos electrónicos solicitando restablecer tu PIN o código de verificación, no hagas clic en ningún enlace y reporta el incidente a WhatsApp de inmediato.