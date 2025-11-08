HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Fiscalía investiga a exfutbolista Andrés Iniesta por estafa agravada en Perú
Fiscalía investiga a exfutbolista Andrés Iniesta por estafa agravada en Perú     Fiscalía investiga a exfutbolista Andrés Iniesta por estafa agravada en Perú     Fiscalía investiga a exfutbolista Andrés Iniesta por estafa agravada en Perú     
Tecnología

¿Te pueden clonar el WhatsApp? Descubre cómo protegerte del fraude digital de los ciberdelincuentes

La clonación de cuentas de WhatsApp es una amenaza creciente. Aprende cómo detectar y proteger tu cuenta de este fraude digital para mantener tu información personal a salvo de los ciberdelincuentes.

Mantén tu cuenta de WhatsApp segura con medidas simples pero efectivas contra el fraude y la clonación
Mantén tu cuenta de WhatsApp segura con medidas simples pero efectivas contra el fraude y la clonación | Foto: Composición LR

La clonación de WhatsApp ocurre cuando un atacante logra acceder a la cuenta de un usuario, a menudo con el objetivo de robar información personal o suplantar su identidad. Para llevar a cabo este fraude digital, los ciberdelincuentes suelen utilizar técnicas de ingeniería social, engañando al usuario para que les entregue el código de verificación necesario para registrar el número en otro dispositivo. Una vez que el atacante tiene acceso a la cuenta, puede leer conversaciones, robar archivos multimedia y, lo que es aún más grave, utilizar la cuenta para estafar a los contactos del propietario original.

Es crucial estar alerta ante las señales de advertencia de un posible intento de clonación. Por ejemplo, si de repente notas que ya no puedes acceder a tu cuenta de WhatsApp o recibes mensajes solicitando el código de verificación, actuar rápidamente puede evitar que los atacantes ganen control total. Además, existen herramientas de seguridad dentro de la propia aplicación, como la verificación en dos pasos, que pueden proteger tu cuenta de este tipo de fraudes. Prevenir la clonación de WhatsApp no solo se trata de tener precauciones al usar la app, sino también de ser consciente de las amenazas digitales que constantemente nos rodean.

TE RECOMENDAMOS

¡APPLE EN CRISIS! IPHONE 17 PRO NO LOGRA SUPERAR A HUAWEI NI A OPPO | TECHMOOD

PUEDES VER: Estudiantes peruanos sorprenden al mundo al coronarse campeones del Mundial Escolar de Ciencia y Tecnología

lr.pe

¿Cómo logran los ciberdelincuentes clonar tu cuenta de WhatsApp?

Aunque WhatsApp utiliza un sistema de autenticación para proteger las cuentas de sus usuarios, los ciberdelincuentes han encontrado formas de eludir esta barrera. Para acceder a una cuenta, todo lo que necesitan es el código de verificación que la aplicación envía al número registrado cuando se intenta iniciar sesión desde un dispositivo nuevo. Los estafadores suelen engañar a las víctimas haciéndose pasar por personal de soporte técnico o incluso por conocidos, convenciendo a las personas para que entreguen este código de verificación.

Una vez que los atacantes obtienen el código, pueden iniciar sesión en su cuenta desde otro dispositivo y tomar control total. Esto no solo les permite acceder a los mensajes y contactos del usuario, sino también suplantar su identidad. Los delincuentes suelen utilizar este acceso para pedir dinero o información a sus contactos, alegando emergencias urgentes o situaciones falsas que presionan a los amigos y familiares de la víctima a actuar rápidamente.

PUEDES VER: Chery International User Summit: nuevas tecnologías para autos, robots inteligentes y más

lr.pe

Protege tu WhatsApp: Consejos esenciales para evitar clonaciones y fraudes

Para proteger tu cuenta de WhatsApp, la plataforma recomienda activar la verificación en dos pasos. Esta función agrega una capa extra de seguridad, ya que no solo necesitas el código de verificación enviado por SMS, sino también un PIN de 6 dígitos que solo tú conoces. Además, nunca compartas este código ni el PIN con nadie, ya que el soporte de WhatsApp nunca te los pedirá. Si un tercero solicita tu código o PIN, es una señal clara de intento de fraude.

Otra medida crucial es revisar regularmente la lista de dispositivos vinculados a tu cuenta. En el apartado de Configuración - Dispositivos vinculados, podrás ver qué dispositivos están usando tu cuenta. Si detectas uno desconocido, elimínalo inmediatamente. Además, es importante estar atento a cualquier actividad sospechosa, como mensajes o enlaces desconocidos. Si recibes correos electrónicos solicitando restablecer tu PIN o código de verificación, no hagas clic en ningún enlace y reporta el incidente a WhatsApp de inmediato.

Notas relacionadas
Ana Paula Consorte sorprende al mostrar su conversación con Paolo Guerrero en el que hace sensible confesión: “Siento tu ausencia”

Ana Paula Consorte sorprende al mostrar su conversación con Paolo Guerrero en el que hace sensible confesión: “Siento tu ausencia”

LEER MÁS
WhatsApp finalmente llega a Apple Watch: así puedes descargar y usar la aplicación de forma segura

WhatsApp finalmente llega a Apple Watch: así puedes descargar y usar la aplicación de forma segura

LEER MÁS
Se reporta caída mundial de WhatsApp Web: usuarios señalan fallas en servicio de mensajería en todo el mundo

Se reporta caída mundial de WhatsApp Web: usuarios señalan fallas en servicio de mensajería en todo el mundo

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué significa cuando alguien te envía el número '88' por WhatsApp? Aquí la respuesta

¿Qué significa cuando alguien te envía el número '88' por WhatsApp? Aquí la respuesta

LEER MÁS
¿Qué marcas de televisores usan Google TV, la plataforma que ofrece 800 canales gratis?

¿Qué marcas de televisores usan Google TV, la plataforma que ofrece 800 canales gratis?

LEER MÁS
IRBin: ¿cómo funciona el robot peruano con IA que promueve el reciclaje en el país?

IRBin: ¿cómo funciona el robot peruano con IA que promueve el reciclaje en el país?

LEER MÁS
Revisa las mejores apps para hablar con Papá Noel en esta Navidad 2021

Revisa las mejores apps para hablar con Papá Noel en esta Navidad 2021

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Corte de agua en Lima: zonas afectadas y horario de Sedapal para el viernes 7 de noviembre

CTS al 100% y gratificación: trabajadores CAS se movilizaron por aprobación final de ley en el Congreso

Nickol Sinchi rompe su silencio tras cantar con Son del Duke y revela su deseo de volver a Corazón Serrano: "Edwin sabe que estoy a disposición"

Tecnología

Natalia Llanos: “El 88% de los peruanos cree que TikTok es un lugar donde puede expresarse libremente”

WhatsApp finalmente llega a Apple Watch: así puedes descargar y usar la aplicación de forma segura

UPC realiza semana de emprendimiento con expositores de Perú y Alemania

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

El padre de Trvko anuncia que demandará a Fernando Rospigliosi por llamar “terruco” a su hijo

Congreso declara a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, como persona non grata tras asilo a Betssy Chávez

María Corina Machado en CADE 2025 previo a elecciones 2026: "Tienen que elegir bien"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025