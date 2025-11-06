HOYSuscripcion LR Focus

Tecnología

WhatsApp finalmente llega a Apple Watch: así puedes descargar y usar la aplicación de forma segura

La app de mensajería ya se puede utilizar desde el Apple Watch. Conoce cómo descargarla, qué modelos son compatibles y las funciones disponibles sin depender del iPhone.

WhatsApp para Apple Watch permite responder mensajes incluso con respuestas personalizadas desde la app del reloj. Foto: composiciónLR/Macworld/WhatsApp
WhatsApp para Apple Watch permite responder mensajes incluso con respuestas personalizadas desde la app del reloj. Foto: composiciónLR/Macworld/WhatsApp

La llegada de WhatsApp al Apple Watch marca un nuevo paso en la integración de la plataforma de mensajería más popular del mundo con dispositivos inteligentes. Meta, compañía matriz de la aplicación, ha lanzado oficialmente su versión para watchOS, permitiendo a millones de usuarios acceder a sus conversaciones directamente desde la muñeca, sin necesidad de sacar el teléfono del bolsillo.

Este lanzamiento responde a una demanda creciente por parte de usuarios que exigían una integración nativa con el ecosistema de Apple. Ahora, gracias a una versión ligera y optimizada de la app, los usuarios pueden disfrutar de funciones esenciales como leer y responder mensajes, recibir notificaciones de llamadas y hasta enviar notas de voz, todo desde el reloj.

lr.pe

¿Cómo descargar WhatsApp en Apple Watch?

Para descargar WhatsApp en el Apple Watch, el procedimiento es rápido, siempre que el reloj esté vinculado correctamente con un iPhone. Meta ha facilitado la instalación automatizando el proceso en muchos casos. Si el usuario ya tiene activadas las descargas automáticas en su iPhone, la app se instalará sola en el reloj. De no ser así, puede realizarlo de manera manual:

  1. Abrir la aplicación Watch en el iPhone.
  2. Desplazarse hasta encontrar WhatsApp en la sección de aplicaciones disponibles.
  3. Pulsar en Instalar si aún no aparece en el reloj.
  4. Esperar unos segundos para que la app se sincronice con el Apple Watch.

¿Qué requiero para tener WhatsApp en Apple Watch?

No todos los relojes de Apple son compatibles con esta funcionalidad. Según Meta, WhatsApp para Apple Watch solo se puede utilizar en dispositivos que cumplan con los siguientes requisitos técnicos:

  • Tener un Apple Watch Series 4 o posterior.
  • Contar con el sistema operativo watchOS 10 o una versión más reciente.
  • Disponer de una cuenta activa de WhatsApp en un iPhone vinculado.

Además, para garantizar una experiencia óptima, se recomienda tener activadas las notificaciones y las opciones de sincronización de datos entre el iPhone y el Apple Watch. La app utiliza la conexión del teléfono para transmitir los mensajes y mantener segura la comunicación.

¿Qué puedo hacer con WhatsApp en Apple Watch?

La versión de WhatsApp para Apple Watch ofrece una experiencia funcional que cubre las necesidades básicas de comunicación sin necesidad de recurrir al smartphone. Entre las principales características que los usuarios pueden aprovechar desde la pantalla del reloj están:

  • Recibir notificaciones de llamadas: Ver el nombre o número de la persona que llama directamente desde la muñeca.
  • Leer mensajes completos: Acceder a conversaciones completas, incluso si los textos son extensos.
  • Responder desde el reloj: Escribir respuestas rápidas o usar dictado por voz para enviar mensajes.
  • Enviar mensajes de voz: Grabar y enviar audios con solo pulsar un botón.
  • Reaccionar con emojis: Responder rápidamente a los mensajes con reacciones de emojis predeterminadas.
  • Visualizar multimedia: Ver imágenes y stickers con nitidez, optimizados para la pantalla del Apple Watch.
  • Acceder al historial de chats: Consultar más mensajes anteriores sin depender del iPhone.
